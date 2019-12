Erstmals werden 2022 die weltweiten Umsätze der Biotech-Branche bei mehr als 200 Milliarden US-Dollar liegen. Wichtigster Treiber ist dabei die weltweit steigende Lebenserwartung. Verbunden mit einer globalen Verwestlichung des Lebensstils führt dies zu einer starken Zunahme von Zivilisationskrankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Alzheimer und Krebs. Biotechmedikamente sorgen mit ihren neuen Therapieansätzen dafür, dass diese Krankheiten heute wesentlich früher und besser behandelt werden können als noch vor einigen Jahren.

Ein gutes Beispiel ist die chronisch verlaufende Infektionskrankheit Hepatitis C, für die das US-Biotechnologieunternehmen Gilead Sciences eine Therapie auf den Markt bringen konnte, mit der die Heilungschancen der zuvor als unheilbar geltenden Erkrankung inzwischen bei mehr als 90 Prozent liegt.

Lange Zeit hat die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech die Entwicklung von Gilead Sciences zu einer der größten Biotechnologie-Companies der Welt begleitet und von den enormen Kurssteigerungen profitiert. Die Schweizer setzen auf ein Portfolio aus maximal 35 Positionen in meist kleineren und mittelgroßen Unternehmen, die dank einer spannenden Forschungs- und Entwicklungspipeline vor einer viel versprechenden Zukunft stehen. Damit sieht sich das Unternehmen zum einen bei etwaigen Rückschlägen einzelner Forschungsreihen ausreichend diversifiziert, auf der anderen Seite noch immer so fokussiert, um bei innovativen Entwicklungen und durchschlagenden Erfolgen der Beteiligungen auch bestmöglich partizipieren zu können.

Werden die Gesellschaften zu groß und ähneln in ihrer Struktur und ihres Wachstumsprofils zu sehr den schwerfälligen Pharmafirmen, trennt sich BB Biotech von diesen Portfoliopositionen wieder. „Wir verkaufen Beteiligungen allerdings nicht, nur weil sie groß sind“, stellt Dr. Christian Koch klar, „ausschlaggebend sind in erster Linie unsere qualitative Beurteilung und unsere Bewertungsmodelle“. Der Bioinformatiker gehört als Portfoliomanager zu einem Expertenteam aus Biochemikern, Ärzten oder Molekularbiologen, die sich um die Auswahl der Portfoliounternehmen kümmern. Dennoch hat BB Biotech 2018 einen größeren Umbruch in der strategischen Ausrichtung angestoßen.

Ehemalige Depotschwergewichte wie Celgene, die vom britischen Pharmakonzern Bristol Myers übernommen wurde, oder Gilead Sciences wurden verkauft – nicht zuletzt um Platz zu schaffen für neue, viel versprechende Investitionen in Biotechunternehmen der nächsten Generation, die sich noch in einer frühen Phase ihres Wachstumszyklus befinden. „Die Neuorientierung ist bei uns ein stetiger Prozess, der in den vergangenen Monaten vielleicht noch stringenter umgesetzt wurde“, führt Christian Koch weiter aus. Die Gentherapie hält der Fondsmanager für einen der spannendsten Branchentrends, im Portfolio von BB Biotech sind aber auch Unternehmen aus den Bereichen Onkologie und Neurologie stark vertreten: „Mit fast 40 Prozent Portfolio-Anteil haben die sogenannten seltenen Krankheiten bei uns momentan das größte Gewicht.“

Die kommenden Quartale dürften für BB Biotech daher überaus spannend werden, stehen bei zahlreichen Portfolio-Unternehmen doch die Veröffentlichung von Ergebnissen aus den klinischen Studien oder weitere Meilensteine auf der Agenda

So wird die FDA-Entscheidung zu einer möglichen Zulassung des Schizophrenie-Präparats Lumateperone der Portfolio-GesellschaftIntra-Cellular Therapeutics kurz vor dem Jahreswechsel erwartet. Auch für 2020 stehen schon jetzt viele wichtige Termine fest, die erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften haben dürften.

Für Anleger scheint der Zeitpunkt für ein Investment in BB Biotech angesichts des zu erwartenden News-Flows der kommenden Monate derzeit überaus spannend, zumal ein weiteres schlagkräftiges Argument für die Aktie spricht: Schon lange hat sich BB Biotech als verlässlicher Dividendenzahler einen exzellenten Ruf als erarbeitet und in den zurückliegenden Jahren bereits jeweils substanzielle Summen in Dividendenzahlungen und den Rückkauf eigener Aktien gesteckt. Die Dividendenrendite liegt dabei konstant bei fünf Prozent bezogen auf den Dezember-Kurs des Vorjahres. In Zeiten rekordtiefer Zinsen bietet die Aktie damit verlässliche Erträge plus hohe Kurschancen in einem der interessantesten Investmentfelder.

Autor: Sven Heckle, Freier Journalist