Die Aktie des US-Ölkonzerns Halliburton entwickelte in den letzten Handelstagen und –wochen eine durchaus ansprechende Aufwärtsdynamik. Thematisierten wir in unserer letzten Kommentierung noch eine etwas „zähe“ Kursentwicklung, so hat der Wert diese Zurückhaltung zuletzt aufgegeben.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 29.11. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen rang die Aktie mit dem Widerstandsbereich um 21,0 US-Dollar, wobei es weichklopfen wohl besser treffen würde. Bereits in der letzten Kommentierung monierten wir die fehlende Aufwärtsdynamik. Das ist noch immer das große Manko. Oberhalb von 21,0 US-Dollar entwickelte sich kein Zug nach oben. Die Aktie blieb kleben und bewegt sich unverändert im Dunstkreis zur 21er Marke. Theoretisch hätte die Aktie oberhalb von 21,0 US-Dollar Luft, um bis in den Bereich des September-Hochs bei 22,75 US-Dollar zu laufen. Doch setzen sich die „Geländegewinne“ der jüngeren Vergangenheit in dem gleichen Tempo fort, könnte das noch eine Weile dauern.“ Der untere 1-Jahres-Chart zeigt, dass sich zuletzt etwas auf der Oberseite getan hat.



Die Aktie konnte sich endgültig von 21,0 US-Dollar lösen und eroberte daraufhin die 22,75 US-Dollar (September-Hoch) zurück. Angetrieben von anziehenden Ölpreisen nimmt der Wert nun die eminent wichtige Marke von 25,0 US-Dollar ins Visier.

Es wäre aus charttechnischer Sicht nun wichtig, wenn die Aktie einen Vorstoß über die 25,0 US-Dollar hinweg lancieren könnte. Ein starker Horizontalwiderstand in Verbindung mit der 200-Tage-Linie formen in diesem Bereich ein veritables Widerstandscluster. Sollte es zu einem Ausbruch kommen, könnte das Kaufsignal Kraft bis in den Bereich von 27,0 US-Dollar (markantes März-Tief) entwickeln. Etwaige Rücksetzer spielen sich nun oberhalb von 22,75 US-Dollar ab.