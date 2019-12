Einen überaus beeindruckenden Zwischensprint legte der Kaffeepreis bis Anfang Dezember hin, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und ihn in den letzten Handelstagen wieder etwas zurückkommen ließen.

Unsere letzte Kommentierung (am 30.11.) zu Kaffee überschrieben wir noch mit „Kaffee - Preis bastelt weiter am Comeback“. Damals hieß es unter anderem: „[…] Mit aktuell 119 US-Cents läuft der Preis die Zone um 120 / 122 US-Cents an. Mit dem Überwinden der 114 US-Cents-Marke (Zwischenhoch aus dem Juli dieses Jahres) hat Kaffee aus charttechnischer Sicht einen entscheidenden Schritt gemacht. […] Die starken Zugewinne dürften aber zu einem Großteil auch technisch bedingt sein. Nach dem langwierigen Abwärtstrend hat sich viel aufgestaut. Die aktuelle Prognose des ICO lieferte womöglich die Initialzündung für eine kräftige Erholung. Parallelen zur Phase 2015 / 2016 sind durchaus gegeben. […] Um das Erholungs- bzw. Comebackszenario am Laufen zu halten, muss nun die Zone 120/122 US-Cents überwunden werden. Im Idealfall spielen sich Rücksetzer im Bereich von 114 US-Cents ab. Weitere Unterstützungen liegen bei 105 US-Cents und 100 US-Cents.“

Es wurde ein beeindruckendes Comeback. Die damals noch als Widerstand relevante Zone 120 / 122 US-Cents wurde pulverisiert. Die skizzierten Parallelen zur Phase 2015 / 2016 manifestierten sich zusehends. Die Dynamik der Bewegung nahm noch einmal zu. Der Kaffeepreis schoss nach oben und übersprang eine Hürde nach der anderen. Im Bereich von 140 US-Cents endete die Zwischenrally schließlich (vorerst). Seitdem wird das Handelsgeschehen von Gewinnmitnahmen dominiert.

Im Idealfall spielt sich die Korrektur nun oberhalb von 120 US-Cents ab. Sollte es darunter gehen, wäre das aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag. In diesem Fall könnten noch einmal die 114 US-Cents aktuell werden. Aufgrund der jüngsten Preisentwicklung hat sich knapp unterhalb von 140 US-Cents ein markantes Hoch ausgebildet, das zukünftigen Aufwärtsbewegungen zunächst einmal den Weg verstellen dürfte. In der nächsten Zeit erwarten wir eine volatile Seitwärtsbewegung (im besten Fall oberhalb von 120 US-Cents) und somit nach dem ganzen Auf und Ab eine Art Orientierungsphase.