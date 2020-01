Varta – Neustart 2020

Zum Wochenschluss hat sich das Papier jedoch zunächst im Bereich von EUR 94 gefangen. Die Aufmerksamkeit der Investoren ist außerordentlich hoch wie die Statistiken auf zahlreichen Finanzportalen zeigen. Dort zählte die Varta-Aktie zuletzt zu den meistgeklickten Aktien. Ein großer Teil der Analysten ist mittelfristig optimistisch gestimmt. Dennoch sind weitere Rücksetzer nicht auszuschließen. Phasen wie diese bieten jedoch auch interessante Investment- und Tradingchancen z.B. mit Discount-Optionsscheinen oder Bonus-Cap-Zertifikaten.

Der Batteriekonzern aus Ellwangen stellt bereits seit über 130 Jahren Batterien her. Sie kamen bereits bei einer Expedition zum Nordpol 1896 und bei der ersten Mondlandung 1969 zum Einsatz. Der Konzern gliedert sich in zwei Sparten. Microbatterien und Power & Energy. Rund 83 Prozent des Umsatzes erwirtschaftete Varta in den ersten neun Monaten 2019 mit dem Verkauf vom Microbatterien. Das entsprach einem Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 25,5 Prozent. Die teils 1-Cent großen Knopfzellen werden vor allem in Hörgeräten und kabellosen Kopfhörern eingesetzt. Im Bereich der Hörgeräte ist Varta nach eigenen Angaben Weltmarktführer und bei den Headsets zählt Apples AirPods zu den wichtigsten Kunden. „Wir stehen am Anfang eines großen Booms bei den Lithium-Ionen-Batterien für kabellose Premiumköpfhörer“, erklärte Konzernchef Herbert Schein kürzlich. Das bestätigen die Analysten des Researchhauses Marketwatch. Sie rechnen damit, dass dieses Marktsegment von 14,6 Mrd. US-Dollar im Jahr 2019 auf 26,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 steigen könnte. Um die Produktionskapazitäten zu erhöhen stockte Varta Mitte vergangenen Jahres das Kapital auf. Der Bereich Power & Energy umfasst das Geschäft mit Energiespeicherlösungen wie beispielsweise Autobatterien. Das Segment kann jedoch weder beim Umsatzwachstum noch bei den Gewinnmargen mit dem Segment Microbatterien mithalten.

Schein sieht Varta klar auf Wachstumskurs. Neben dem Aufbau der Microbatterieproduktion setzt der Konzernchef auf den Ausbau weiterer Sparten. Anfang des Jahres schlossen die Ellwanger den Kauf des US-Batterieherstellers Energizer ab. So kehrte das Geschäft mit Haushaltsbatterien wieder zum ursprünglichen Eigentümer zurück. Damit steigert Varta nicht nur den Umsatz, sondern sorgt auch für eine bessere Umsatzbalance im Konzern. Zudem steigt Varta in die Elektromobilität ein. Gemeinsam mit BASF und BMW zählt Varta zu einem europäischen Konsortium, das die Batteriezellenfertigung in Europa entwickeln will.

Wie der jüngste Kurssturz zeigt, ist der einstige Börsenhighflyer nicht frei von Risiken. So deutet sich der Einstieg chinesischer Unternehmen in den margenträchtigen Markt für Microbatterien an. Inwieweit Varta seine marktbeherrschende Stellung mittelfristig verteidigen kann und welche Preiszugeständnisse möglicherweise gemacht werden müssen, ist noch offen. Mit einem KGV von rund 40 (Quelle: Thomson Reuters) ist das Papier zudem auch kein Schnäppchen. Discount-Optionsscheine und Bonus-Cap-Zertifikate bieten dennoch interessante Chancen.

Quelle: Onemarkets, eigene Recherche