Die Entwicklung der Aktie von Tesla ist ein Symptom, das die derzeitige Lage an den Aktienmärkten auf den Punkt bringt: jenseits aller fundamentaler Logik steigt Tesla heute nach einer Kaufempfehlung über die Marke von 500 Dollar und hat sich damit seit Oktober mehr als verdoppelt. Dagegen verkauft Volkswagen als größter Autokonzern der Welt ca. 30mal so viele Autos – und macht dabei im Gegensatz zu Tesla auch deutliche Gewinne, aber Tesla hat nun fast die gleiche Marktkapitalisierung wie Volkswagen! Viel Hoffnung, viel heiße Luft vor allem an den US-Aktienmärkten. Heute wenig Highlights – die USA haben nun China von der Liste der Währungsmanipulatoren gestrichen im Vorfeld des Handelsdeals mit China am Mittwoch..

Das Video "Tesla als Symptom!" sehen Sie hier..