Siemens-Aktie neue Bad Company? Hier könnte eine langfristige Chance entstehen!

Umwelt ist ebenfalls ein Thema, das insbesondere in Zeiten einer Greta Thunberg derzeit die Presse bewegt. Und ein Konzern, der in diesem Kontext den Unmut der Verbraucher und möglicherweise auch Investoren auf sich zieht, könnte Siemens (WKN: 723610) sein.

Es gibt Konzerne, die in den vergangenen Jahren eine schlechte Presse genossen haben. Nestlé (WKN: A0Q4DC) beispielsweise hatte insbesondere im Wassergeschäft einige schlechte Nachrichtenartikel zu verkraften . Teilweise gab es negative Berichte bezüglich des Zuckergehalts in Lebensmitteln.

Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf die derzeitigen Vorwürfe. Sowie darauf, wieso genau deshalb hier eine spannende langfristige Chancen entstehen könnte.

Australien-Projekt im Fokus

Wie derzeit berichtet wird, hat die „Fridays for Future“-Bewegung in diesen Tagen den Siemens-Konzern aufs Korn genommen. Insbesondere die Sparte Siemens Energy ist dabei im Fokus der Kritik, da der Konzern hier einen Beitrag für ein umstrittenes australisches Großprojekt (das jedoch eigentlich der indische Adani-Konzern ausführt) leistet.

Umweltschützern ist dieses Projekt generell ein Dorn im Auge. Australien, der größte Produzent und Exporteur von Steinkohle, würde mit dieser größten Kohlemine in Down Under noch einmal mehr Kohlendioxid produzieren. Bis zu 4 Mrd. Tonnen CO2 könnte das Projekt bei voller Auslastung in die Luft stoßen, was in etwa der fünffachen Menge entspräche, die Deutschland jedes Jahr produziert.

Siemens, wenngleich lediglich ein kleinerer Zulieferer dieses Projekts, wird somit in die umweltpolitische Verantwortung gerückt. Die derzeitige Kritik ist jedenfalls groß, auch wenn das Vorhaben vermutlich auch ohne die Beteiligung des DAX-Konzerns realisiert würde. So viel zu den Basics.

Warum hier eine attraktive Chance entstehen könnte

Die derzeitige Kritik an dem Projekt könnte für etwas Verunsicherung auch bei Investoren sorgen. Die Ausmaße der Proteste könnten für eine Überprüfung dieser Lieferung sorgen, was möglicherweise einen direkten operativen Einfluss auf das Zahlenwerk haben könnte. Auch wurde diskutiert, ob vielleicht Luisa Neubauer, eine umweltpolitische Aktivistin, in den Vorstand der Energietochter eintreten kann. Auch wenn die Macht hier möglicherweise begrenzt wäre, dürfte das durchaus für Verunsicherung sorgen.