Immense Sprünge im Tagesverlauf bei Varta, Beyond und Tesla – wir haben das passende Material dazu in unserem Beitrag und auf Varta ein Spezial für Sie im Börsenbrief. Ebenso wie auf Wirecard. Hier finden Sie unseren Börsenbrief. Doch blicken wir auf Wirecard. Weiß da einer mehr? Zumindest ist erstaunlich, dass die Aktie am Dienstag 116,50 Euro erreicht und damit den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Sie sehen unseren Mehrwert, denn schauen Sie mal auf “den besten Call am Markt“. Es scheint, als festigte sich immer mehr die Meinung, dass bei WDI nichts Belastendes bei der Sonderprüfung rauskommen wird. Womöglich stellen schon ein paar Shorties Positionen glatt, denn man sieht in den USA wie eben jene gegrillt werden können. Übrigens Stichwort Mehrwert – schauen Sie auch auf unseren “Monstercall Nummer 2″ – empfohlen vor einer Woche, am 9. Januar bei 1,45 Euro kostet das Papier jetzt 2,30 Euro. Gute 50% mehr…