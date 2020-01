Aktien: Fünf wichtige Themen für die Märkte

Ungeachtet des glänzenden Aktienjahres 2019 sieht Kristina Hooper, leitende Kapitalmarktstrategin bei Invesco, im Januar 2020 fünf größere Herausforderungen auf die Marktteilnehmer zukommen.2019 war ein hervorragendes Marktjahr: Aktien entwickelten sich außergewöhnlich gut. Mit einem Kurszuwachs um 29,07 Prozent schnitten US-Titel am besten ab – vor chinesischen (plus 20,94 Prozent) und Schwellenländeraktien (plus 15,42 Prozent). Glatt verlief die Aktienmarktentwicklung aber nicht immer. Denn langwierige geopolitische Auseinandersetzungen, etwa der Brexit in Großbritannien, und beispielsweise die kurzzeitig invertierte Renditestrukturkurve (als die langfristigen Zinsen unter die Werte der kurzfristigen fielen) machten Anleger nervös.Einige makroökonomische und...