NDAC startet mit zwei neuen Megatrends in die 20er-Jahre

• Und wenige Tage vor Weihnachten kamen noch 600 Nvidia-Aktien zu je 206,33 Euro dazu.

Beide Werte gehören zur Kategorie Megatrends und Künstliche Intelligenz im NDAC-Depot. Während Nvidia die dortige Präsenz der bisher fünf US-amerikanischen Weltfirmen verstärkt, ist die Alibaba-Group mit Firmensitz in der Provinzhauptstadt Hangzhou der erste chinesische Vertreter im Aktienfonds. Die Geschäftsführung erhofft sich von diesen beiden Zukäufen recht viel für die nähere Zukunft, sprich einen deutlichen Kursanstieg und Wertzuwachs im Depot.

Auch deswegen lohnt sich ein näherer Blick auf

• Nvidia als einen der weltweiten Entwickler von Chipsätzen sowie von Grafikprozessoren für PCs und Spielkonsolen und auf

• Alibaba als den asiatischen Konkurrenten von Amazon mit einem starken Drang auf den europäischen Onlinemarkt.

Nvidia

Die Nvidia Corporation mit Sitz im kalifornischen Santa Clara wurde Anfang der 1990er-Jahre, also vor gut einem Vierteljahrhundert, gegründet und im Jahr 1999 an der US-amerikanischen Börse NASDAQ notiert. Von Beginn an konnte Nvidia auch deswegen extrem wachsen, weil die Chipanfertigung nach dem sogenannten Fabless-Prinzip komplett ausgelagert wurde. Das bedeutete Einsparungen in Millionenhöhe, die zur Expansion an anderer Stelle frei waren.

Die Aktie scheint das zu halten, was sich die NDAC-Anlagestrategen von ihr versprechen: Bereits eine Woche nach dem Kauf liegt der Kurs mit einem Plus von gut 5 bei knapp 212 Euro. Im Jahr 2019 hat die Aktie zwischen Januar und Dezember um etwa 90 Prozent zugelegt. Die zukünftigen Wachstumsfelder von Nvidia sind, zusätzlich zu den Gaming-Grafikkarten, die beiden Bereiche Künstliche Intelligenz sowie High-Performance-Computing.

Das Geschäftsjahr endet am 31.1.2020. Die Dividende soll in den Jahren 2020 bis 2022 zwischen 0,65 und 0,80 Euro je Aktie liegen. Zu den wichtigsten Geschäftspartnern gehören zu Beginn des Jahrzehnts in alphabetischer Reihenfolge Unternehmen wie Apple, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Packard Bell und Sony. Die 3D-Grafikprozessoren von Nvidia werden für vielfältige Anwendungen wie Spiele und digitale Bildverarbeitung, aber auch für Internet- und Industriedesign genutzt.

Alibaba

Die Alibaba Group Holding Ltd., kurz Alibaba, gilt als größte IT-Unternehmensgruppe im Reich der Mitte. Alibaba wurde vor knapp zwei Jahrzehnten gegründet. Firmensitz ist die 9 Millionen Stadt Hangzhou in der Provinz Zhejiang an der Ostküste des Landes am Chinesischen Meer. Alibaba.com ist innerhalb des Konzerns die B2B- und AliExpress die B2C-Handelsplattform. Abgerundet wird dieses Angebot mit Taobao als einer C2C-Online-Einkaufsplattform. Sie ist bei den weltweiten Onlinebesuchern ebenso beliebt wie gefragt als Online-Auktionshaus für den Endverbraucher.

Die Logistik von AliExpress ist im Gegensatz zu Amazon ein „Streckengeschäft“. Das heißt, AliExpress vermittelt über seine Plattform Waren und Produkte, ohne sie selbst zu lagern oder zu versenden. Nach diesem Konzept arbeitet seit einiger Zeit auch Amazon Marketplace mit dem privaten beziehungsweise kommerziellen Verkauf von Neu- und von Gebrauchtwaren.

Auch mit der Alibaba-Aktie hat die NDAC-Geschäftsführung einen guten Griff getan. Innerhalb nur eines Monats ist der Kurs um gut 10 Prozent auf aktuell 194 Euro gestiegen. Der 2019-Wertzuwachs lag bei deutlich über 70 Prozent. Mit Alipay bietet Alibaba zudem ein eigenes Onlinebezahlsystem an. Alipay übernimmt dabei die Aufgabe eines Treuhänders. Das Geld wird bis zur Beendigung der Transaktion mit der Warenlieferung lediglich verwaltet.

Das Analystenziel der Alibaba-Aktie liegt bei mittelfristig 230 plus X Euro.