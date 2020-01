Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Cronos Group zeichnete sich in den letzten Wochen durch eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung aus. Mit November tauchte die Aktie noch einmal in Richtung 8,0 CAD. Danach ging es seitwärts. Doch kürzlich tat sich etwas.



In der Folgezeit verlegte die Aktie das Handelsgehen immer weiter in Richtung der 10,0 CAD. Kürzlich kam dann Zug in das Ganze. Der Wert brach über die Oberseite der etablierten Handelsspanne (also über die 10,0 CAD hinweg) aus. Das war aus charttechnischer Sicht seit längerer Zeit wieder einmal ein erster Achtungserfolg. Nun wartet ein hartes Stück Arbeit auf die Aktie zwischen 10,4 CAD und 12,0 CAD befindet sich ein ganzes Bündel von Widerständen. Es wird nicht so einfach, dieses Cluster zu durchbrechen. Sollte es jedoch gelingen, wäre das ein weiterer Meilenstein in Bezug auf den erfolgreichen Abschluss der Bodenbildung.

Kurzum: Die Lage hat sich aus charttechnischer Sicht etwas aufgehellt. Nun muss es für die Aktie darum gehen, sich oberhalb von 10,0 CAD festzusetzen. Ein Rücksetzer unter die 10,0 CAD wäre ein Rückschlag. Auf der Oberseite besteht die zentrale Aufgabe unverändert darin, die 12,0 CAD auszuhebeln.