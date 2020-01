Die jetzigen Proteste in Frankreich ähneln den Protesten von Ende 1995, auch sie wurden durch geplante Rentenreformen entfacht.

Die Proteste und Beförderungsstreiks gegen die geplante Rentenreform der französischen Regierung dauern nun schon seit über 40 Tagen an – das gab es in der jüngeren Geschichte Frankreichs noch nie. Es ist nicht das erste Mal, dass das Land durch eine landesweite Blockade der Verkehrsgewerkschaft lahmgelegt wird. Die jetzigen Proteste ähneln den Protesten von Ende 1995, auch sie wurden durch geplante Rentenreformen entfacht. Damals schätzte das französische Statistikamt INSEE, dass die sozialen Unruhen im letzten Quartal für einen Rückgang des BIP um etwa 0,2 % verantwortlich waren. Zu dieser Zeit war die Region Paris besonders betroffen, ebenso wie die Branchen Telekommunikation, Energie, Bildung und Gesundheit. Die Streiks von 1995 führten zu geringeren Konsumausgaben und Produktionsstörungen.

Die heutigen Befürchtungen hinsichtlich der Abwärtsrisiken für die französische Wirtschaft sind berechtigt. Paris hat die Hauptlast der wirtschaftlichen Abschwächung zu spüren bekommen. Die Gastronomie, der Tourismus und der Einzelhandel waren am stärksten betroffen, vor allem in der entscheidenden Weihnachtszeit. Streiks belasten nachweislich das Verbrauchervertrauen. Die Bevölkerung hat sich jedoch an die Situation angepasst, dank E-Commerce, Home-Office, Fahrgemeinschaften und Carsharing. Das sind Dienstleistungen oder Alternativen, die inzwischen allgemein akzeptiert und verfügbar sind.