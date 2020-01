FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gesunken. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1085 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Morgen bei 1,11 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1108 Dollar festgesetzt.

Am Markt war von einem impulsarmen Wochenauftakt die Rede. Daten zur Preisentwicklung in Deutschland konnten dem Handel keine Impulse verleihen. Im Dezember waren die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 0,2 Prozent gefallen und damit etwas schwächer als erwartet. In den USA bleibt die Börse wegen eines Feiertags geschlossen und liefert den Anlegern ebenfalls keine Orientierung.

Nach Einschätzung des Devisenexperten Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank fallen auch die führenden Notenbanken als Impulsgeber aus. "Die großen Zentralbanken dürften auf absehbare Zeit kaum aktiv werden", sagte Leuchtmann. Die Zentralbanken seien bei der lockeren Geldpolitik nahe am Ende ihrer Handlungsmöglichkeiten. Bei der am kommenden Donnerstag anstehenden Zinsentscheidung der EZB wird allgemein nicht mit einer Änderung der Geldpolitik gerechnet./jkr/jsl/mis