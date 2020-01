× Artikel versenden

Studie: Pensionsfonds werden bis 2025 über 61 Billionen US-Dollar verwalten

Das niedrige Zinsumfeld in vielen Industrieländern und die zunehmend volatilen Aktienmärkte veranlassen Pensionsfonds dazu, ihre Anlagestrategien anzupassen. Auf der Suche nach Rendite suchen viele über ihre Grenzen hinaus und investieren in Alternative Anlagen, so ein neuer Bericht „Beyond their Borders - Evolution of foreign investments by pension funds 2020 Edition“ des Verbandes der Luxemburger Fondsindustrie (ALFI), der von PwC Luxemburg erstellt wurde.





