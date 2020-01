Nachdem der Jahresbeginn und die zum damaligen Zeitpunkt haussierenden Goldpreise der Aktie von Barrick Gold noch Kurse von 18,8 US-Dollar bescherten, ging es für den kanadischen Gold- und Kupferwert im Zuge der Goldpreiskonsolidierung etwas nach unten. Mittlerweile konnte sich der Wert wieder berappeln und sich für einen erneuten Aufwärtsimpuls in Stellung bringen…

Am 12. Februar wird es spannend. Barrick Gold hat für diesen Termin die Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2019 angekündigt. Kürzlich gab es bereits einen Vorgeschmack. Das Unternehmen präsentierte die Produktionsdaten für das abgelaufene Quartal. Und diese fielen sehr robust aus.

Die Kanadier produzierten im vierten Quartal 1,439 Mio. Unzen Gold. Die Goldproduktion belief sich damit im Gesamtjahr 2019 auf 5,465 Mio. Unzen und lag damit eher am oberen Ende der Unternehmensprognose (5,1 Mio. bis 5,6 Mio. Unzen). Noch besser lief es hingegen in der Kupfersparte. Die Kupferproduktion betrug im vierten Quartal 2019 117 Mio. lb. Insgesamt produzierte Barrick Gold damit 432 Mio. lb Kupfer in 2019. Die Unternehmensprognose in Höhe von 375 bis 430 Mio. lb Kupfer wurde damit sogar übertroffen.

Das Chartbild hat sich aufgrund der jüngsten Erholung aufgehellt. Drohte bis vor kurzem noch der signifikante Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends (grün), so konnte sich die Aktie wieder über diesen „retten“. Mit 18,35 US-Dollar nimmt der Wert nun Kurs auf den massiven Widerstandsbereich um 18,8 US-Dollar. Ein Ausbruch würde ein wichtiges Kaufsignal generieren und noch einmal die 20,0 US-Dollar auf den Plan rufen… Auf der Unterseite hat die Zone 17,3 / 17,0 US-Dollar (inkl. 38-Tage-Linie) nun eine große Bedeutung. Nach wie vor gilt: Sollte die Aktie unter die 16,0 US-Dollar abtauchen, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.