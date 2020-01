Der Goldpreis befindet sich unserer Meinung nach in einer entscheidenden Phase. Die aktuelle Entwicklung ist einerseits davon gekennzeichnet, dass es den „Bären“ nicht gelingt, den Goldpreis durch wichtige Unterstützungen zu drücken und so für „Aufruhr“ auf der Gegenseite zu sorgen. Anderseits blieben signifikante Vorstöße auf der Oberseite zuletzt aber auch aus. Das markante Zwischenhoch knapp unterhalb von 1.600 US-Dollar stand in den letzten Tagen nicht mehr zur Disposition. Wenn man so will, scheinen sich beide Seite auf eine Art temporären Waffenstillstand geeinigt zu haben. Wie lange diese Patt-Situation noch Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Genauso bleibt abzuwarten, welche Seite sich dann durchsetzen wird.

Die aktuelle Zurückhaltung beim Goldpreis nur mit der Beruhigung der geopolitischen Lage zu begründen, wäre zu kurz gegriffen. Die anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank dürfte ebenfalls eine Rolle spielen. Am kommenden Dienstag (28.01.) beginnt die zweitägige Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) der Fed der US-Notenbank. Am Mittwoch werden die Ergebnisse der Beratungen bekanntgegeben. Neben der eigentlichen Entscheidung gilt es wie immer auch, zwischen den Zeilen zu lesen. Die begleitenden Kommuniqués und Kommentare bieten hierfür ausreichend Spielraum. Aus unserer Sicht ist es gut möglich, dass die abwartende Haltung am Goldmarkt noch bis zu diesem Termin anhalten wird.

Wir bemühen bekanntlich die Entwicklung der Bestände des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, immer wieder als rudimentären Indikator, um die Stimmung im Edelmetallsektor zu erfassen. Die geopolitischen Turbulenzen führten Anfang Januar zu einem Anstieg der Bestände des SPDR Gold Shares. Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, setzte ein leichter Abfluss ein. So weit, so gut und wenig überraschend. Nach einer kurzen „Delle“ in der Bestandsentwicklung legten die Bestände zum Ende der vergangenen Woche jedoch wieder deutlich zu. Ob das mit Blick auf die anstehende Leitzinsentscheidung der Fed bereits auf eine gewisse Erwartungshaltung der Marktakteure schließen lässt, bleibt (noch) offen. Interessant ist diese Entwicklung allemal. Zudem gilt es natürlich, diese Entwicklung in den nächsten Tagen zu beobachten.

Aus charttechnischer Sicht bietet sich aktuell eine ganz spannende Konstellation. Der Vorstoß des Goldpreises in Richtung 1.600 US-Dollar mündete schließlich in Gewinnmitnahmen. Der Goldpreis trat den Rückzug an. Unter charttechnischen Aspekten war es eminent wichtig, dass die Zone um 1.550+ US-Dollar diesen Rücksetzer bislang erfolgreich eindämmen konnte. Kurzzeitig tauchte das Edelmetall zwar darunter ab, doch dieser Vorstoß entwickelte keine Relevanz. Der Schaden blieb sozusagen eng begrenzt. Aus bullischer Sicht wäre es nahezu ideal, wenn dem Goldpreis diese Basis erhalten bliebe. Anders ausgedrückt: Ein erneuter Vorstoß in Richtung 1.600 US-Dollar ließe sich von einem „Sprungbrett“ bei 1.550 US-Dollar deutlich leichter durchführen, als beispielsweise ausgehend von 1.500 US-Dollar.

Kurzum: Gold hält unserer Meinung nach noch alle Trümpfe in der Hand, um seine Bewegung auf der Oberseite wieder aufzunehmen und noch einmal die 1.600 US-Dollar ins Wanken zu bringen. Sollte es hingegen noch einmal unter die 1.500 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden.