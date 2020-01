In zurückliegenden Kommentaren hatten wir die 2,0 CAD immer mal wieder als potentielles Bewegungsziel thematisiert, das sich nach dem Bruch des markanten November-Tiefs bei 2,82 CAD aktivierte. Hinter der Tragfähigkeit dieser alten Unterstützung musste man bislang allerdings ein Fragezeichen setzen, doch nach dem erfolgreichen Test hat sich die Relevanz der 2,0 CAD deutlich erhöht.

Als die Aktie des kanadischen Cannabisproduzenten Aurora Cannabis vor einigen Handelstagen in Richtung 2,0 CAD abtauchte, schwante den Marktakteuren nichts Gutes, zu dynamisch vollzog sich der Rücksetzer. Mit dem Erreichen der 2,0 CAD ließen die „Bären“ jedoch von der Aktie ab. Es installierte sich ein durchaus ansprechendes Erholungsszenario.

Mit dem Test der 2,0 CAD als Basis und Sprungbrett drehte die Aktie wieder nach oben ab. Rasch entwickelte die Erholung Dynamik. Die 2,82 CAD und damit das Niveau des November-Tiefs wurden zurückerobert, was zu einer weiteren Entspannung der Lage führte. Allerdings blieb die Bestätigung aus. Hierzu hätte die Aktie die 3,0 CAD inkl. der 38-Tage-Linie überwinden müssen. Noch besser wäre es allerdings gewesen, wenn die 3,5 CAD gleich mit einkassiert worden wären. Stattdessen drehte die Aktie wieder nach unten ab und ging mit 2,68 CAD aus dem gestrigen Handel. Somit notiert sie weiterhin unterhalb des November-Tiefs.

Wir hatten eingangs die Frage gestellt, was die Erholung aus unserer Sicht wert ist. Von den kurzfristigen Gewinnen einmal abgesehen, noch nicht viel. Offenkundig arbeitet die Aktie an ihrer Bodenbildung, doch von einem Abschluss dieser Phase ist sie noch weit entfernt. Hierzu hätten in einem ersten Schritt die 3,5 CAD überwunden werden müssen.

Kurzum: Unter fundamentalen Aspekten befindet sich die Aktie in schwierigem Fahrwasser und auch aus charttechnischer Sicht wurde trotz des jüngsten Erholungsversuches noch kein Blumentopf gewonnen. Aktuell sehen wir andere Cannabis-Werte im Vorteil…