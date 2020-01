Newmont Mining (NEM): Gold-Aktie mit Potential nach oben

Auf Grund der Chartformation gehört die Aktie auf jede Gold-Watchlist. Die überkaufte Lage auf dem Gesamtmarkt könnte bei den sogenannten „sicheren Häfen“ wie den Edelmetallaktien zu weiteren Kurssteigerungen führen.

Interessante Chartformation lädt ein zum Breakout-Trade bei Newmont Mining. Die Aktie knabbert gerade an einer Widerstandslinie und will in die nächste Etage.

Symbol: NEM ISIN: US6516391066

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Mit knapp 17 Prozent überzeugte die Aktie im insgesamt positiv gestimmten Edelmetallmarkt. Zum Jahreswechsel 2019 / 2020 erreichte der Kurs das letzte Pivot-Hoch bei etwas über 44,00 USD, konsolidierte dann etwas bis auf 41,50 USD und notiert momentan in einer Widerstandslinie am zuvor genannten Jahresendniveau. Der 20er-EMA ist in greifbarer Nähe, so dass sich Spannung für den nächsten Schub nach oben aufbaut.