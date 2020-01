Im August letzten Jahres habe ich an gleicher Stelle eine Marktrally im DAX ausgerufen und meinen deutlichen Optimismus zum Ausdruck gebracht. Die Reaktionen reichten von positiv verhalten bis vernichtend kritisierend.

Im August letzten Jahres habe ich an gleicher Stelle eine Marktrally im DAX ausgerufen und meinen deutlichen Optimismus zum Ausdruck gebracht. Die Reaktionen reichten von positiv verhalten bis vernichtend kritisierend. Die Stimmung war zu diesem Zeitpunkt eher schlecht und der Aktienmarkt kletterte im zweiten Halbjahr 2019 stetig an der Mauer der Bedenken empor. Inzwischen ist er soweit geklettert, dass er ein neues Allzeithoch erreicht hat. Kleines Bonmot am Rande: Der DAX erreichte exakt auf den Tag genau nach zwei Jahren wieder sein Hoch. Es war der 22.Januar 2018 der auch damals den Index auf neue Höchstschlusskurse führte. Man vergisst es so schnell: Zwei Jahre lang war mit deutschen Aktien nichts zu holen. Gefühlt hat man aktuell eine andere Wahrnehmung. Und genau dieses Gefühl wird den Markt auch weiter anschieben. Ich bleibe bei meiner positiven Einschätzung bis März. Ende März notiert der Index höher als heute. Allerdings wird der Anstieg nicht linear verlaufen, denn zumindest kurzfristig halte ich ein Durchatmen im Februar für sinnvoll. Meine Meinung! Und so viel sei verraten: Leider richtet sich der Markt nicht immer nach meiner Meinung. Die Meinungsführer sind aber immer noch die..

Und die treffen sich alle gerade in einem kleinen Schweizer Bergdorf, um mächtig für ihre Sache zu trommeln. In diesem Jahr findet das World Economic Forum, kurz WEF, bereits zum fünfzigsten Mal statt, weshalb man wohl auch von einem All-Time-Classic sprechen kann. Apropos sprechen: Das Forum hat nicht unmittelbar Konsequenzen für politische Entscheidungen oder die Kapitalmärkte. Dennoch sind die Gespräche im Hintergrund wichtig als Plattform für Diplomatie und Verständigung. Ganz nach dem Motto von Martin Buber: Wo geredet wird, wird nicht geschossen. Und neben Kommunikation ist auch die Steigerung des Wohlstandes eines der wichtigsten Treiber für Frieden und Freiheit. Auch wenn es bisweilen einem Schaulaufen der Eitelkeiten gleicht, kann so ein Forum auch wichtige Impulse geben. Wenn Sie es verpasst haben, in der ARD lief die sehr interessante Dokumentation „Das Forum, Rettet Davos die Welt?“ Wenn Sie es verpasst haben, hier der Link zur ARD Mediathek.

Alter schützt vor Torheit nicht. Anders lässt sich das Verhalten der Deutschen Bank in den letzten Jahren wohl nicht erklären. Die Deutsche Bank wurde exakt vor 150 Jahren gegründet und hat es geschafft, den Kurs des Unternehmens auf ein All-Time-Low herunter zu wirtschaften. Dies wurde im letzten Jahr bei 5,77 Euro markiert. Beeindruckend in Zeiten von Börsenbooms. Vielleicht wiederhole ich mich, aber das Geschäftsmodell ist bedenklich gefährdet, und Rettung sieht anders aus. Apropos Rettung: In dieser Woche war auch der Welttag der Handschrift. Rettet die Handschrift. Vielleicht sollte ich in diesem Sinne die nächste Ausgabe der Greiffbar handschriftlich verfassen. Was meinen Sie? Schreiben Sie mir handschriftlich.







