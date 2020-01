Die globalen Aktienmärkte zeigten sich auf Wochensicht recht stabil – Bremseffekte durch den Coronavirus sind hauptsächlich an Chinas Börsen zu sehen.

14. Januar 2020 - Die globalen Aktienmärkte zeigten sich auf Wochensicht recht stabil – Bremseffekte durch den Coronavirus sind hauptsächlich an Chinas Börsen zu sehen. Auf Monatssicht zeigen sich die Märkte weiter robust - der starken Performance stehen aber Überhitzungsanzeichen gegenüber. Der „Fear & Greed Index“, ein Indikator für das Marktsentiment von CNN Money, macht beispielsweise seit gut einem Monat extreme „Gier“ als treibenden Faktor aus. Wir sehen durchaus Korrekturpotenzial in der kurzen Frist, mittel- bis langfristig bleibt unserer Einschätzung nach das freundliche Börsenbild intakt – unterstützt durch expansive Notenbanken, Erholungstendenzen der Weltkonjunktur und abnehmenden (handels-)politischen Risiken.

Franco-amerikanische Annäherung in Davos

Schon zum Auftakt des Weltwirtschaftsforum in Davos am Dienstag wurde gemeldet, dass sich Trump und der französische Präsident Macron darauf verständigt hätten, die Gespräche über die von Frankreich erhobene Digitalsteuer auf internationaler Ebene weiterzuführen. Von US-Seite soll während der Verhandlungen von den angedrohten Strafzöllen auf französische Produkte wie Champagner, Käse und Handtaschen abgesehen werden, Frankreich verzichtet bis Ende 2020 auf die Erhebung der Steuer. Für die Börsen rückt somit ein Störfaktor in den Hintergrund. Die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und den USA über ein Handelsabkommen bleiben allerdings schwierig, und die US-Seite wird zusehend ungeduldig.

Nach seiner Abreise aus Davos muss sich Trump in Washington wieder dem Amtsenthebungsverfahren stellen. Am Dienstag begann die Debatte in dem von den Republikanern dominierten US-Senat über das weitere Prozedere und die Verfahrensregeln. Hier mussten die Demokraten eine Niederlage einstecken: der Senat lehnte die Vorschläge der Opposition ab, vorab Zeugen und Beweise in den Prozess einzubeziehen. Die Schlappe verdeutlicht zwar die schmalen Erfolgschancen der Demokraten, zu verlieren hat Trump aber die Gunst der Bevölkerung, was angesichts der in diesem Herbst anstehenden Präsidentschaftswahlen nicht zu unterschätzen ist. Auch unter den Anlegern scheinen die US-Wahlen an Bedeutung zu gewinnen: In der aktuellen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America hat der US-Wahlausgang mittlerweile den Handelskonflikt als größtes Risiko abgelöst.