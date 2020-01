Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 17.01. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht könnte sich nun mit den beiden markanten Tiefs bei 2,6 CAD (aus dem November) sowie 2,5 CAD (aus dem Januar) ein Doppelboden herausbilden. Um dieses Szenario voranzutreiben, muss die Aktie den aktuellen Ausbruchsversuch über die 4,1 CAD weiter manifestieren und über die eminent wichtige Widerstandszone um 5,0 CAD. Gleichzeitig gilt es, einen Rücksetzer unter die 3,0 CAD zu vermeiden. Im besten Fall halten bereits die 3,5 CAD.“

In unserer letzten Kommentierung zu OrganiGram Holdings thematisierten wir die Zahlen für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2020 (3-Monats-Zeitraum zum 30.11.2019) und die danach zu beobachtende Erholung. Die Aktie verpasste in der Folgezeit allerdings den entscheidenden Befreiungsschlag und tauchte zuletzt wieder ab. Um das Erholungsszenario am Laufen zu halten, müsste nun mehr kommen.

In der Folgezeit stellte sich nicht das erhoffte Aufwärtsmomentum ein. Der Vorstoß endete schließlich, noch ehe er die wichtige 5,0 CAD erreichen geschweige denn ins Wanken bringen konnte. Unterm Strich fiel der Erholung rasch in sich zusammen. Mit dem Unterschreiten der 4,1 CAD verzeichnete die Aktie bereits einen Rückschlag. Immerhin gelang es dem Wert, die Rückzugsbewegung im Bereich der 38-Tage-Linie knapp unterhalb der relevanten Marke von 3,5 CAD einzudämmen. Die 3,5 CAD wurden mittlerweile zurückerobert und müssen nun verteidigt werden, anderenfalls droht die Fortsetzung der Bewegung bis in den Bereich 2,6 / 2,5 CAD. Eine rasche Rückeroberung der 4,1 CAD wäre daher eminent wichtig.

Kurzum: In einer unternehmensnachrichtenarmen Zeit ist die Aktie den Strömungen des Gesamtmarktes stärker ausgesetzt. Sollte es hier zu einer Ausweitung der Korrektur kommen und die „Flucht“ in Sicherheit weiter voranschreiten, könnte das auch die Aktie von OrganiGram Holdings und andere Cannabis-Werte ob ihres Risikoprofils weiter in Bedrängnis bringen.