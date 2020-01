Der Arca Gold Bugs Index kann die guten Vorgaben, die derzeit von der Goldpreisentwicklung „rüberschwappen“ noch nicht in einen möglicherweise vorentscheidenden Vorstoß auf der Oberseite ummünzen. Kürzlich scheiterte ein erneuter Versuch, um für Klarheit auf der Oberseite zu sorgen.

Rückblick. Das Ringen um frisches Aufwärtsmomentum beschäftigte den Arca Gold Bugs Index bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung. Sie hieß es am 19.01.2020 „[…] Von dem „Tiefschlag“ konnte sich der Index jedoch vergleichsweise schnell wieder erholen und notiert nun wieder komfortabel darüber. Mit aktuell knapp 232 Punkten rückt nun unweigerlich die nächste relevante Zone von 235 / 237 Punkten in den Fokus. In diesem Bereich liegt die ehemalige Doppeltop-Formation aus dem August und September 2019. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde sofort Druck auf die Zone 240 / 245 Punkten ausüben. Kurzum. Der Index scheint sich gefangen zu haben und ist nun drauf und dran, einen erneuten Vorstoß auf der Oberseite zu lancieren. Ein Ausbruch über die Zone 235 / 237 Punkte könnte womöglich richtungsweisenden Charakter haben. Das erklärte Ziel auf der Oberseite muss es aber sein, neue Hochs jenseits der 245 Punkte zu markieren.“

Kürzlich „ruckte“ der Index noch einmal an, stieß über die 240er Marke vor, doch bevor es richtig spannend werden konnte – das wäre es mit dem Erreichen der 245 Punkte geworden – versagten ihm die Kräfte. Der Index musste den Vorstoß abbrechen und stellt sich aktuell erneut auf.

Die aktuelle Chartkonstellation offeriert unverändert Chancen auf der Oberseite. Nur müsste der Arca Gold Bugs Index diese bei Gelegenheit nutzen, um nicht doch noch in „Probleme“ zu kommen. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist intakt und wurde zuletzt noch einmal bestätigt. Die 38-Tage-Linie sowie die 200-Tage-Linie ziehen stramm nach oben. Eigentlich fehlt nur noch die Krönung des Ganzen – der Ausbruch über die 245 Punkte. Im Idealfall wird nun die Zone 223 / 220 Punkte nicht mehr unterschritten.