Der Kupferpreis befindet sich seit einigen Handelstagen im Sinkflug. Notierte das Industriemetall noch vor knapp zwei Wochen auf einem recht komfortablen Preisniveau, so sieht der Sachverhalt aktuell ganz anders. Noch vor kurzem schienen sogar weitere Preisanstiege möglich zu sein, nun orientierte sich das Metall Stück für Stück nach unten.

Rückblick. Bereits in unserer Kommentierung vom 25.01. setzten wir uns mit der aktuellen Gemengelage auseinander. Damals hieß es unter anderem „[…] Kupfer musste seine aussichtsreiche Ausgangslage aufgeben. Wichtige Unterstützungen gingen verloren. Zu nennen sind hier die beiden Bereiche um 2,80 US-Dollar und vor allem um 2,73 US-Dollar. Das Industriemetall beendete die Handelswoche unterhalb der so wichtigen 2,73 US-Dollar. Aktuell bestimmen Sorgen in Bezug auf die Nachfrage das Handelsgeschehen. Die Marktakteure stufen das derzeit vor allem in China grassierende Coronavirus zunehmend als Bedrohung für das (chinesische) Wirtschaftswachstum ein. Aktuell schlagen die Sorgen auf den Preis durch. Kurzum: Aktuell stehen Aufwärtstrend und 200-Tage-Linie zur Disposition. Sollte es darunter gehen, muss unter charttechnischen Aspekten mit einer Ausdehnung der Bewegung auf den Bereich um 2,60 U-Dollar gerechnet werden. Ein rasches Comeback oberhalb von 2,80 US-Dollar würde das Chartbild deutlich aufhellen.“

Die Ängste in Bezug auf die Auswirkungen des Coronavirus auf die globale Wirtschaftsentwicklung sind noch nicht vom Tisch. Ganz im Gegenteil. Dieses Thema nimmt immer mehr Raum ein. Konjunktursensible Rohstoffe haben aktuell einen schweren Stand. Die Sorgen schlagen auf den Preis respektive die Preise durch. Heute (30.01.) wurden in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Diese fielen tendenziell schwächer aus; vor allem die Daten zum persönlichen Konsum blieben deutlich unter den Erwartungen.

Besonders prekär ist die charttechnische Situation bei Kupfer. Mittlerweile wurden der Aufwärtstrend, die 200-Tage-Linie sowie Unterstützung bei 2,60 US-Dollar durchbrochen. Die Korrektur hat somit noch einmal Fahrt aufgenommen. Vom vermeintlich rettenden Ufer (2,73 US-Dollar) hat sich das Industriemetall weit entfernt. Aktuell steht die Zone um 2,50 US-Dollar im Fokus. In deren Dunstkreis auch das aktuell gültige 52-Wochen-Tief liegt.

Kurzum. Kupfer ist charttechnisch angeschlagen. Eine Ausdehnung der Bewegung auf neues 52-Wochen-Tief scheint in der aktuellen Gemengelage zu drohen. Nachhaltige Entspannung würde erst bei Preisen jenseits der 2,73 US-Dollar eintreten.