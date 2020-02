Taumelnde Ölpreise und tendenziell schwächere Quartalszahlen der Ölkonzerne prägen die aktuelle Gemengelage für den Arca Oil Index. Der Index selbst musste in den letzten Wochen kräftig Federn lassen, wobei das jedoch wohlwollend umschrieben ist. Um das einmal mit Zahlen zu untermauern: Rang der Arca Oil Index zu Jahresbeginn noch mit seiner massiven Widerstandsmarke um 1.300 Punkten, so steht es mit Blick auf die eminent wichtige Unterstützung bei 1.150 Punkte nun Spitz auf Knopf.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 27.01. sahen wir das „Unheil“ kommen. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Von seinen Aufwärtsambitionen musste sich der Index verabschieden. Das Widerstandscluster 1.280 / 1.300 US-Dollar stellte seine Relevanz einmal mehr unter Beweis. Die rückläufigen Ölpreise übten Druck auf den Arca Oil Index aus. Dieser begann zu bröckeln. Die eminent wichtige 1.250er Marke wurde zwischenzeitlich pulverisiert. Das ist umso ärgerlicher, verlief in diesem Bereich unter anderem auch die wichtige 200-Tage-Linie. Die Korrektur beschleunigte sich daraufhin. Die 1.200 Punkte stehen aktuell im Feuer. In der aktuellen Gemengelage ist eine Ausdehnung der Korrektur auf 1.150 Punkte nicht auszuschließen. Auch ein möglicher Test des bisherigen 52-Wochen-Tiefs bei 1.120 Punkten muss mit einkalkuliert werden. Eine zügige Rückeroberung der 1.250er Marke würde das Chartbild hingegen wieder entspannen…“.

Am Freitag ging es im Arca Oil Index „hoch“ her. Der Index tauchte unter die 1.150er Marke, markierte im Bereich von 1.132 Punkten ein Tagestief, erholte sich aber schließlich. Den Handelstag beendete er wieder knapp oberhalb von 1.150 US-Dollar.

War das die Marktbereinigung? Nun wird es spannend. Um diese Frage zu beantworten, gilt es die nächsten Tage abzuwarten. Sollte der Arca Oil Index nun in der Lage sein, eine signifikante Erholung in Gang zu bringen, könnte sich dieses Szenario manifestieren. Ein Comeback oberhalb von 1.200 Punkten wäre daher eminent wichtig. Auf der Unterseite stehen die 1.150 Punkte sowie 1.120 Punkte aber natürlich nach wie vor im Feuer… Unter die 1.120 Punkte sollte es unter allen Umständen nicht gehen.