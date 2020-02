Von dieser Abhängigkeit wird sich Swatch kaum lösen können. Die aufstrebende Mittelschicht in China will zeigen was sie hat – für ein entsprechendes Statussymbol am Handgelenk ist kein Preis zu teuer. Bei keiner anderen Nation ist die Nachfrage nach hochpreisigen Luxusuhren höher.

Coronavirus ohne große Folgen

Neben den rückläufigen Geschäftszahlen haben auch Meldungen zum Coronavirus viele Anleger verschreckt. Für Aufsehen sorgte dabei eine Studie der Royal Bank of Canada (RBC). Das Bankhaus hat die möglichen Folgen auf die Luxusgüterindustrie beleuchtet. Konkret sei im Branchenschnitt mit einem Umsatzrückgang von 4 Prozent und einem Gewinnrückgang von bis zu 8 Prozent zu rechnen. Aus dem Paper geht auch hervor, dass in diesem Sektor die Aktien von Swatch und Richemont am stärksten exponiert seien.

Die Abhängigkeiten beider Unternehmen vom asiatischen Markt sind tatsächlich mit am höchsten. Dennoch rechnet Swatch-CEO Hayek nicht mit einem großen „Corona-Effekt“ für sein Unternehmen, sondern nur mit kurzfristigen Folgen für die nächsten Monate. Er stützt sich dabei auf Erfahrung. Als vor siebzehn Jahren das Sars-Virus grassierte, das nach Aussagen etlicher Virologen und Pharmaexperten aggressiver gewesen sein soll, gab es bei Swatch auch keinen langfristigen Effekt.