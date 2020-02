---------------------------------------------------------------------------

Der von der LBBW Asset Management aufgelegte LBBW Income Strategie hat von der Rating-Agentur Scope jetzt in der Kategorie Mischfonds Global konservativ das Top-Rating B erhalten. Mit dieser Bewertung gehört er zum besten Drittel der Fonds in seiner Peergroup. Der im Mai 2019 aufgelegte LBBW Income Strategie ist ein Multi-Asset-Fonds, der Income-Asset-Klassen wie höherverzinsliche Rentenpapiere und dividendenstarke Aktien miteinander kombiniert.



* LBBW Strategie Income erhält Top-Rating B von Scope

* In seiner Erstbewertung gehört er damit zu den besten seiner Anlageklasse



* Der Fonds strebt eine prognostizierte Zielausschüttung von 3% p.a. an

* Risikodiversifikation durch breite und globale Streuung

Die gute Bewertung des Fonds begründet die Rating-Agentur Scope vor allem mit den folgenden Faktoren: I. Der LBBW Income Strategie überzeugt aus Sicht von Scope als aktiver und risikobewusst gemanagter Fonds mit einem strukturierten, langfristig orientierten Investmentprozess. II. Scope bewertet das Investmentteam mit "gut". III. Scope betont, dass das Risikomanagement voll in den Investmentprozess integriert ist. Das Portfolio ist mit ungefähr 82 Positionen und einer maximalen Positionsgröße von derzeit maximal 2% ausreichend diversifiziert. IV. Die Performancehistorie ist zwar noch kurz, seit Auflegung im Mai 2019 liegt der Fonds mit einer Performance von 6,2% aber vor dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe "Mischfonds Global konservativ", die 4,0% erzielt hat. V. Der Fonds hat eine Zielvolatilität von 2,5% bis 5,0%. Diese wurde bislang eingehalten und beträgt seit Auflage 3,5% bei einer Volatilität der Vergleichsgruppe von 1,2%. Der maximale Verlust des Fonds liegt mit -0,5% leicht über dem Vergleichsgruppen-Durchschnitt von -0,2%.



Top-Rating-Note ist eine Bestätigung für die erfolgreiche Anlagestrategie "Dass wir in der Erstbewertung für den LBBW Strategie Income dieses sehr gute Rating-Ergebnis von Scope erhalten haben, bestätigt uns in unserer Anlagestrategie", sagt Jonas Rebmann, Fondsmanager LBBW Income Strategie. "Für den nächsten Ausschüttungstermin im April 2020 erwarten wir eine Ausschüttung von 0,78 Euro je Anteil - das entspricht 1,5 % des Anteilswertes am 30. August 2019. Damit liegen wir im Einklang mit unserer prognostizierten Zielausschüttungshöhe von 3 % p.a. In der anhaltenden Niedrigzinsphase ist der Fonds damit eine interessante Option für Privatanleger und institutionelle Investoren bei ihrer Suche nach neuen Renditequellen."