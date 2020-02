Signifikante Erholungsversuche als Reaktion auf den massiven Preisrückgang sucht man aktuell bei WTI Oil vergeblich. Bislang werden die kleinsten Ansätze im Keim erstickt. Im Ergebnis setzte WTI Oil seine Abwärtsbewegung fort und sieht sich nun der nächsten (charttechnischen) Belastungsprobe ausgesetzt…

Um das Ausmaß des aktuellen Abverkaufs adäquat darzustellen, haben wir einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (29.01.) versuchte sich WTI Oil an einer Stabilisierung im Bereich von 52,5 US-Dollar. Dieser Versuch war symptomatisch für die aktuelle Lage. WTI Oil konnte beim Versuch keine Durchschlagskraft entwickeln. Eine aus charttechnischer Sicht eminent wichtige Rückeroberung der 55,0 US-Dollar blieb aus. Die in der letzten Woche veröffentlichten US-Daten zur Entwicklung der Rohöllagerbestände sowie zur Entwicklung der US-Rohölproduktion vermochten es genauso wenig, WTI Oil zu stabilisieren, wie die Serie eigentlich recht robuster US-Konjunkturdaten auch nicht. Die Sorgen in Bezug auf die weitere Entwicklung der Ölnachfrage dominieren das Handelsgeschehen am Ölmarkt. Das Ganze spielt sich zudem vor dem Hintergrund eines gut versorgten Marktes ab.

Mit anderen Worten: Ein signifikanter Rutsch unter die 50er Marke ist trotz des überverkauften Stadiums der Bewegung nicht ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund sei auf den Bereich um 45 US-Dollar verwiesen, der für diesen Fall ein potentielles Bewegungsziel darstellen würde. Auf der Oberseite gilt weiterhin, dass erst ein signifikanter Ausbruch über die 55,0 US-Dollar eine deutliche Entspannung herbeiführen würde. Eine Rückeroberung der 52,5 US-Dollar würde WTI Oil immerhin eine Atempause verschaffen…