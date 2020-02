Die Darmstädter Merck-Gruppe liefert dank kluger Unternehmenspolitik in den drei Sparten Healthcare, Life-Science und Performance Materials überzeugende Zahlen und kann sich aufgrund von Zukäufen innovativer Firmen im dynamischen Umfeld behaupten. So hat Merck seit 2007 rund 40 Milliarden für die Integration von passenden Unternehmen ausgegeben und ist heute ein lebendiges Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Im Healthcare-Bereich ist die Produktpipeline gut gefüllt und im Bereich Performance Materials wird im Jahr 2020 ein Anziehen des Absatzmarktes Halbleiterindustrie erwartet. In den nächsten Jahren sind zweistellige Gewinnzuwächse eingeplant, welche das erwartete 2019er KGV von 32 senken werden.

Auf Jahressicht hat sich der Aktienkurs an die Entwicklung des Leitindex DAX angelehnt und konnte diesen seit Anfang 2020 sogar übertreffen. Aktuell bildet die Aktie bei 121,85 Euro ein all time high und ist gleichzeitig der Endpunkt einer seit Anfang Juni 2019 andauernden Aufwärtssequenz. Auf Basis der Markttechnik besteht weiter ein Vorteil auf der Long-Seite. Die Chancen stehen also besser, ein neues all time high jenseits der 121,85 Euro innerhalb der nächsten Wochen zu erreichen, als wieder die 115,94 Euro am Weg nach unten zu passieren. Fällt jedoch die Marke rund um 115,94 Euro, sollte sich der Kurs bei der nächsten Unterstützung um den Wert 109,34 Euro einpendeln.

Merck(Tageschart in Euro) Tendenz: