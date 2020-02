Q-zahlen sorgen für Auftrieb

Die monatelange Seitwärtsphase wird im heutigen Handel versucht mit einem Kursanstieg von über 5,5 Prozent aufzulösen. Kommt es zu einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) bei aktuell 6,07 Euro, könnte dies ein Freifahrtschein in Richtung der Zwischenstände aus Juli 2019 bei 6,74 Euro werden. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit eines Anstiegs in den Widerstandsbereich aus den letzten zwei Jahren um 8,00 Euro. Dafür müssen aber stetig weitere Käufer mobilisiert werden, Vertrauen scheint die Bank durch keine negativen Überraschungen gewonnen zu haben. Als Zugvehikel könnte sich durchaus ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA9BMF anbieten. Fällt der Wert jedoch unter das Niveau von 5,70 Euro noch in dieser Woche zurück, dürfte die Handelsspanne der vorherigen Monate wieder aufgenommen werden. Kritisch wäre ein Bruch der Jahrestiefstände aus 2019 bei 4,65 Euro, in diesem Fall müsste mit mittelfristigen Verkaufssignalen in Richtung 3,00 Euro gerechnet werden.