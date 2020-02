Eilmeldung: Jupiter AM möchte Merian Global Investors übernehmen

Jupiter Asset Management greift nach Merian Global Investors: Das verkündete der britische Vermögensverwalter heute Vormittag. In einer E-Mail an Investoren und Service-Partner, die auch e-fundresearch.com vorliegt beschreibt Phil Wagstaff, Global Head of Distribution bei Jupiter Asset Management, die Motivation für eine Übernahme folgendermaßen: „Dies ist eine attraktive Gelegenheit für uns, ein qualitativ hochwertiges Unternehmen zu erwerben, das gut zur Investitionsphilosophie und -kultur von Jupiter passt. Merian verfügt über ein beeindruckendes Team, das unser Engagement für eine aktive Vermögensverwaltung ohne aufgezwungene Haussicht teilt.“

Vorausgesetzt Aktionäre und Aufsicht stimmen der Übernahme zu, würde sich das verwaltete Vermögen von Jupiter Asset Management auf 65 Milliarden Pfund Sterling (etwa 78 Milliarden Euro) erhöhen – am britischen Retail-Fondsmarkt würde man dann ein Vermögen von knapp 40 Milliarden Pfund Sterling (etwa 48 Milliarden Euro) vorweisen können, was Jupiter AM mit einem Schlag zur Nummer zwei in diesem Segment machen würde.

Phil Wagstaff geht davon aus, dass die Übernahme in der zweiten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen werden wird.