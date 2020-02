Der Rückblick auf die letzten Jahre offenbart Ende 2016 einen Höchststand des Wertpapiers von 25,93 Euro, nur wenig später setzte eine deutliche Zunahme der Volatilität ein, die schließlich in einen steilen Abwärtstrend mündete und das Wertpapier bis zum Jahreswechsel 2018/2019 auf einen Wert von 10,85 Euro abwärts gedrückt hatte. Doch bereits wenige Monate zuvor zeichnete sich eine zaghafte Stabilisierung ab, diese konnte Mitte letzten Jahres in einen Aufwärtstrend transformiert werden und brachte in 2019 ein bisheriges Hoch von 16,98 Euro hervor. Aus technischer Sicht könnte Südzucker noch ein deutliches Stück weit zulegen, ehe das Papier auf einen ernst zu nehmenden Widerstandsbereich aus Mitte 2017 stößt. Ohnehin bietet sich dieses Papier tendenziell für mittel- bis langfristig orientierte Anleger an, mit der anhaltenden Schwankungsbreite muss aber umgegangen werden.