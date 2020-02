Bisher gab es in der EU keine allgemeinverbindliche gesetzliche Definition von Grünen Geldanlangen. Mit der sogenannten EU-Taxonomie-Verordnung für Nachhaltige Investments werden erstmals europaweit wirtschaftliche Tätigkeiten definiert, die als „ökologisch nachhaltig“ gelten und folglich in als nachhaltig bzw. grün beworbenen Finanzprodukten stecken dürfen. wallstreet:online hat Experten für Nachhaltige Geldanlagen um eine Einschätzung gebeten, was die Taxonomie für den Finanzmarkt bedeutet.

Klaus Gabriel, Geschäftsführer bei CRIC e.V., einem Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Die aktuellen Entwicklungen um die EU-Taxonomie-Verordnung sehen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen ist es begrüßenswert, dass die EU das Thema Sustainable Finance endlich angeht und sukzessive umsetzt. Andererseits ist es schade, dass die Taxonomie-Verordnung nur für die Anbieter nachhaltiger Finanzprodukte konkrete Auswirkungen haben wird, nicht aber für die Anbieter konventioneller Finanzprodukte. Die Vorreiter werden also reguliert, diejenigen, die auch weiterhin auf Nachhaltigkeit pfeifen, bleiben verschont. Und dass nur nachhaltige Wirtschaftsweisen, nicht aber nicht-nachhaltige Wirtschaftsweisen in die Taxonomie Eingang finden werden, ist vor dem Hintergrund der Brisanz ökologischer und gesellschaftlicher Herausforderungen unverständlich.