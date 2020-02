DEUTSCHLAND: - ETWAS FESTER - Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt dürfte sich auch am Mittwoch fortsetzen. An den US-Börsen hatten die Kurse am Vortag im späten Handel die Verluste eingegrenzt. Das dürfte am Morgen für einen stabilen Leitindex Dax sorgen. Der Broker IG taxierte diesen etwa zwei Stunden vor dem Start rund ein halbes Prozent höher auf 13 748 Punkte. Damit würde der Dax auch der Tendenz an den fernöstlichen Börsen folgen, wo die Kurse zulegten.

USA: - DOW ZEIGT SCHWÄCHE - Angesichts einer Umsatzwarnung von Apple ist die Wall Street am Dienstag mit Verlusten aus dem verlängerten Wochenende gekommen. Die Nachricht des Technologiekonzerns stimmte die Anleger wieder sorgenvoll, was die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus betrifft.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Mittwoch etwas von den Kursverlusten am Vortag erholt. Das Auf und Ab an den Börsen hält damit weiter an. Das Coronavirus sorgt unverändert für Unsicherheit. In Tokio legte Japans Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,9 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse gewann 0,41 Prozent und der Hang Seng in Hongkong legte um 0,46 Prozent zu.

DAX 13.681,19 -0,75%

XDAX 13.702,17 -0,58%

EuroSTOXX 50 3.836,54 -0,43%

DJIA 29.232,19 -0,56%

S&P 500 3.370,29 -0,29%

NASDAQ 100 9.629,80 0,06%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 174,34 -0,07%°



DEVISEN:



Euro/USD 1,0796 0,00%

USD/Yen 110,06 0,18%

Euro/Yen 118,82 0,18%°



ROHÖL:



Brent 58,22 +0,47 USD WTI 52,53 +0,48 USD°

