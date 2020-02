Das Umfeld ist für die Ölproduzenten aktuell herausfordernd, um es einmal wohlwollend zu umschreiben. Das schlägt sich auch in den Aktienkursen nieder. Die Kursentwicklung der letzten Wochen (und Monate) brachte auch das einstmals so robuste Chartbild von Chevron ins Wanken.

In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle, am 01.02., thematisierten wir die aktuellen Geschäftszahlen des Unternehmens, die nicht unbedingt überzeugen und somit auch die weitere Ausdehnung der bereits laufenden Abwärtsbewegung nicht stoppen konnten.

Schließlich gelang es der Aktie, die kräftige Korrekturbewegung im Bereich von 105,4 US-Dollar zum Stehen zu bringen. Es folgte eine maßgeblich technisch motivierte Gegenbewegung, die die Aktie immerhin noch einmal bis in den Bereich von 112,0 US-Dollar führen konnte, ehe die Kurse wieder begannen, zu bröckeln. Der jüngste Kursverlauf belegt einmal mehr, wie schwierig es aktuell für Ölwerte ist, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren.

Aktuell läuft die Chevron-Aktie erneut ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 105,4 US-Dollar an. Der Blick auf den oberen 18-Monats-Chart zeigt deutlich, dass – sollten die 105,4 US-Dollar nicht halten – es durchaus bis auf 100,0 US-Dollar (markantes Tief von Ende 2018) gehen könnte. Eine nachhaltige Entspannung der Lage ist wohl erst oberhalb von 115,0 US-Dollar zu erwarten.