Capital Fonds-Compass: DPAM zum dritten Mal in Folge mit 5 Sternen ausgezeichnet

2018, 2019…2020

Bereits 2018 und 2019 rangierte DPAM unter den zehn besten Fondsgesellschaften in Deutschland. Ausschlaggebend für das erneut sehr gute Abschneiden war gemäß Jury-Urteil die herausragende Nachhaltigkeitsexpertise, gepaart mit der überdurchschnittliche Anlageergebnisse erzeugenden Kompetenz in den Segmenten High Yield, Aktien Welt und Euroland.

„Unsere kontinuierlichen Auszeichnungen in den vergangenen Jahren belegen, dass DPAM dank Qualität und Beständigkeit unter den erfolgreichsten Fondanbietern in Deutschland einen festen Platz eingenommen hat. Unsere auf aktivem Management, einem Nachhaltigkeitsansatz abseits des Mainstreams sowie fundamentalem Research basierenden Investmentprozesse sind ein Garant für verlässliche Anlageergebnisse, und zwar Anlageklassen übergreifend. So wurde DPAM nach 2018 auch in 2019 von Scope als bester Rentenmanager ausgezeichnet“, sagt Deutschland-Chef Thomas Meyer.