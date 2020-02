Kann sich die Allianz-Aktie nach dem gestrigen Kursrutsch in den nächsten Wochen wieder dem am 21.2.20 erreichte Höchststand annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Allianz-Calls nach dem Kursrutsch mit 109%-Chance Kann sich die Allianz-Aktie nach dem gestrigen Kursrutsch in den nächsten Wochen wieder dem am 21.2.20 erreichte Höchststand annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen. Nachdem der Versicherungskonzern Allianz am 21.2.20 Anleger und Experten mit über den Erwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen, sowie einer Anhebung der Dividende auf 9,60 Euro überraschen konnte, erreichte die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) bei 232,60 Euro einen neuen Höchststand. Die durch das Coronavirus verursachte Schwäche des Gesamtmarktes belastete am 25.2.20 allerdings auch die Allianz-Aktie, die den gestrigen Handelstag mit einem Minus von mehr als vier Prozent bei 222,75 Euro beendete.