Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle zum Arca Oil Index überschrieben wir am 19.02. mit „Arca Oil Index - Index auf Tauchstation“. Um dieses Bild noch einmal aufzugreifen: Aufgetaucht ist der Index bis heute noch nicht, ganz im Gegenteil.

Der Wochenauftakt ging für den Arca Oil Index gehörig schief. Der Index beendete den gestrigen Montag mit einem satten Minus. Korrigierende Aktienmärkte und stark unter Druck stehende Ölpreise kreierten eine belastende Gemengelage, der sich der Arca Oil Index nicht entziehen konnte. Zudem droht aus charttechnischer Sicht der nächste Rückschlag, wie der untere 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis deutlich macht.

Bereits in unserer Kommentierung vom 19.02. hieß es unter anderem „[…] Der Index befindet sich in einer heiklen Situation. Ein rasches Comeback oberhalb von 1.120 Punkten würde die Lage etwas entspannen. Jedoch erst eine Rückeroberung der 1.200er Marke würde für eine deutliche Aufhellung des Chartbilds sorgen. Doch woher der Index in der aktuellen Gemengelage die Kraft für eine solche Anstrengung nehmen soll, ist fraglich. Und so gilt es, die Unterseite in Form des aktuellen 52-Wochen-Tiefs bei 1.093 Punkten und dem markanten 2017er Tief bei 1.075 Punkten im Auge zu behalten.“

Eigentlich genügt schon die Feststellung, dass der Index den gestrigen Handelstag auf dem Niveau von 1.064 Punkten beendete, um die prekäre Lage zu beschreiben. Damit droht er, unter das 2017er Tief zu fallen. Sollte er das Tief nun weiter ausbauen, könnte sich die charttechnische Lage für ihn weiter verschärfen. Aktuell nimmt offenkundig das bärische Szenario weiter Form an. Demnach muss auch über eine Fortsetzung der Korrekturbewegung in Richtung 1.010 Punkten diskutiert werden. Aufgrund der überverkauften Lage sind Gegenbewegungen zwar jederzeit möglich, doch erlangen diese erst Relevanz, sollten sie über die 1.120 Punkte laufen können.