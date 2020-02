New York (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:Krish Sankar, Analyst von Cowen and Company, stuft die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unverändert mit dem Votum "outperform" ein. Das Kursziel von 370 USD werde bestätigt. (Update vom 25.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. [ mehr