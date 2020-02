NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag nach einer Berg- und Talfahrt im US-Handel wieder deutlich zugelegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,0878 US-Dollar, nachdem er im Mittagshandel noch bis auf 1,0830 Dollar gefallen war. Mit dem am Abend erreichten Niveau war der Euro wieder so teuer wie seit Mitte Februar nicht mehr. Die Finanzmärkte werden weiter dominiert von Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie. Die Anleger sind nach wie vor verunsichert, was die anhaltend hohe Nachfrage nach als sicher empfundenen Währungen zeigt, zu denen auch der Euro zählt./ck/zb