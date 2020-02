MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den großen osteuropäischen Börsen hat sich am Freitag der massive Abverkauf fortgesetzt. Die Verluste fielen zugleich teilweise noch kräftiger aus als in Westeuropa. Die unvorhersehbaren, negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft durch die internationale Ausbreitung des neuartigen Coronavirus alarmierte die Anleger.

Der Moskauer Leitindex RTSI brach um 6,24 Prozent auf 1299,69 Punkte ein, nachdem er bereits am Vortag mehr als 5 Prozent eingebüßt hatte.