Gewinnmitnahmen nach der Vorlage guter Zahlen und das Coronavirus treiben auch die Zalando-Aktie in den Keller. Lag das 12-Monatshoch bei 48,86 Euro, fiel der Kurs am Donnerstag auf 40,70 Euro. Eine günstige Einstiegsgelegenheit? – Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte der Onlinemodehändler den Umsatz um 20% auf 6,5 Milliarden, der operative Gewinn kletterte überproportional um nahezu 30% auf 225 Millionen. Damit haben die Berliner ihre Prognosen erreicht. Im laufenden Turnus möchte das Unternehmen weiter wachsen. Der operative Gewinn soll in einer Spanne zwischen 225 und 275 Millionen landen, die Erlöse mit 15 bis 20% weiter steigen. In den nächsten drei bis vier Jahren wollen die Hauptstädter den Umsatz auf rund 13 Milliarden nochmals verdoppeln. Eine immer größere Bedeutung bekommt die Plattformstrategie. Ungefähr 15% des Geschäfts wird schon über Drittanbieter generiert, in wenigen Jahren soll die Quote auf 40% steigen. Außerdem baut Zalando die Abteilung Secondhand-Mode aus. In Zukunft können Kunden auf der Zalando-Plattform gebrauchte Textilien verkaufen und eigene Secondhand-Ware anbieten. Außerdem werden die Hauptstädter ihr Sortiment um Luxusmode erweitern. Im Angebot bereits Marken wie Moschino Couture oder Alberta Ferretti. Insgesamt plant der Internethändler im laufenden Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von 330 Millionen, unter anderem soll ein neues Logistikzentrum in Spanien entstehen. Aktueller Börsenwert rund 11,3 Milliarden. Das KGV (2020) schätzungsweise 90. Das sieht auf den ersten Blick wie eine Mondbewertung aus, doch verfolgt Zalando eine „Amazon-Strategie“: Es wird möglichst viel in das zukünftige Wachstum investiert, Gewinne werden bewußt klein gehalten. Der Amazon-Aktie hat dieses Vorgehen nicht geschadet. Fazit: Mit der Plattform-Strategie und neuen Angeboten – Secondhand und Luxusmode – bleibt Zalando auf Wachstumskurs. Kursrutsch zum Einstieg nutzen!