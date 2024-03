Der Persil-Konzern hat seine Finanzziele alle erreicht. Der stark sprudelnde cash flow machte das Unternehmen schuldenfrei. Der Umsatz schrumpfte allerdings um 8%. Das liegt zum Teil am Ausstieg aus dem Geschäft mit Rußland: 1 Milliarde Umsatz waren plötzlich perdu. Außerdem nahmen die Düsseldorfer eine Portfolio-Bereinigung vor, Aktivitäten, die keine Freude machten, schmissen die Düsseldorfer einfach raus. Freilich geht so Umsatz verloren.

Der Vorstand hat dem Unternehmen eine neue Struktur verpaßt, die lediglich zwei Sparten hat: Konsumgüter sowie Klebstoffe und 500 Millionen Einsparmöglichkeiten bieten soll. In dem Geschäftsfeld Klebstoffe die Rheinländer Weltmarktführer! Vorstandschef Carsten Knobel schaltet jetzt wieder auf Wachstum. In den vergangenen Monaten gingen bereits Zukäufe in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden über die Bühne. Mitte Februar kaufte Henkel die amerikanische Firma Seal for Life an Land. Der freie cash flow legte um den Faktor vier zu und erreichte mit 2,6 Milliarden einen Rekord.