Ein neuer Vorstandschef könnte jetzt die Wende bringen. Alexander Reindler ist der neue CEO, nachdem der Vorstandssessel zuvor gefühlt ein halbes Dutzend mal umbesetzt wurde. Der ehemalige Beiersdorf-Manager sollte sich in dem Metier gut auskennen. Leifheit lockt mit einer oppulenten Dividende. Das Unternehmen erhöht die Ausschüttung um 25 Cent auf 95 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2023. Obendrauf kommt noch eine Sonderdividende in Höhe von 10 Cent. Aktionäre sollen an der guten Liquiditätsausstattung des Konzerns partizipieren. Summa summarum werden 1,05 Euro ausgeschüttet. Macht eine Rendite von rund 7%.

Leifheit hat bereits Eckdaten für das letzte Geschäftsjahr vorgelegt. Die Ergebnisse sind nicht unbedingt berauschend, doch einigermaßen solide. Besonders überzeugend der vergleichsweise starke cash flow. Der freie Zufluß von Bargeld erreicht 12,1 Millionen. Der operative Gewinn verdoppelte sich nahezu von 2,8 auf 6 Millionen. Selbst die Umsatzentwicklung mit lediglich plus 2,7% auf 258 Millionen ist akzeptabel, schließlich ist die Konsumlaune etwas eingetrübt.

Den kräftigen Gewinnanstieg erklärt sich der Unternehmenslenker mit Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen, die den steigenden Preisen Paroli bieten sollen. Beispielsweise sieht sich Leifheit einer Verteuerung von Seefrachten gegenüber durch Attacken von Huthi-Rebellen im Roten Meer. Dennoch erwartet er für 2024 einen Anstieg des operativen Gewinns in einer Range zwischen 10 und 12 Millionen. Fundamental betrachtet ist die Aktie ungewöhnlich billig. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf rund 140 Millionen, das entspricht in etwa nur einem halben Umsatz.

Das KGV ungefähr 9 und eine fürstliche Ausschüttungsrendite. Leifheit ist gerade dabei, seine Unternehmensstrategie auf Wachstum und Effizienz zu trimmen. Dabei geht es vor allem um eine verstärkte Internationalisierung und E-Commerce. Dieses Jahr feiert das Unternehmen das 65jährige Jubiläum!