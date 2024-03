Die noch verhältnismäßig niedrige Bewertung macht das Unternehmen in Filderstadt bei Stuttgart attraktiv. Das KGV schätzungsweise 15, während für SAP schon mehr als 50 aufgerufen werden. Der IT-Dienstleister ist spezialisiert auf SAP. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23, das bis Ende September läuft, stieg der Umsatz um 8% auf 488 Millionen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse am Gesamtumsatz erhöhte sich auf mehr als 50%.

Die Marge ging allerdings zurück, das Ebit schrumpfte von 27,3 Millionen im Geschäftsjahr 2021/22 auf nur noch 17,7 Millionen (2022/23). Das Unternehmen nennt als Grund „einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Segments CORE“. Das Periodenergebnis legte um 1% auf 11,2 Millionen zu. Für die Hauptversammlung am 14. März schlägt der Vorstand vor, die Dividende bei 1,45 Euro zu belassen. Ausschüttungsrendite 2,6%. All for One ist ein eifriger Dividendenzahler und hat zehn Jahre in Folge ausgeschüttet.

Die Schwaben sind gut in das neue Geschäftsjahr 2023/24 gestartet. Im Gesamtjahr sollen Erlöse zusammenkommen in einer Range zwischen 505 und 525 Millionen. Das Ebit ist mit 32 bis 36 Millionen geplant. Der Vorstand gibt auch einen Mittelfristausblick. All for One erwartet bei den Umsatzerlösen für die nächsten Jahre ein robustes, organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Im kommenden Geschäftsjahr (2024/25) soll die Ebit-Marge in einer Range von 7 bis 8% landen. Obendrauf kann die eine oder andere Akquisition kommen. Der Co-CEO Zitz resümiert:“Die All for One Group ist jetzt hervorragend aufgestellt, um von einem dynamischen und innovativen Wachstumsmarkt rund um Digitalisierung und Transformationen zu profitieren“. Fazit: SAP-Dienstleister mit Wachstumspotential.