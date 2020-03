Die US-Notenbank Federal Reservie (Fed) senkte die Zinsen am 3. März um einen halben Prozentpunkt, und zwar außerhalb ihrer regulären Sitzungstermine, um auf die wirtschaftlichen Risiken der Ausbreitung des COVID-19 (Coronavirus) zu reagieren.

Die US-Notenbank Federal Reservie (Fed) senkte die Zinsen am 3. März um einen halben Prozentpunkt, und zwar außerhalb ihrer regulären Sitzungstermine, um auf die wirtschaftlichen Risiken der Ausbreitung des COVID-19 (Coronavirus) zu reagieren. Es wird erwartet, dass die Fed das Zinsniveau in den kommenden Monaten weiter senken wird. Die Bedeutung von Kernstaatsanleihen für die Diversifizierung innerhalb der Portfolios wurde seit Jahresbeginn erneut unter Beweis gestellt, obwohl sie zunächst weitgehend unattraktive Renditen aufwiesen. Da die Fed immer noch mehr Spielraum für Zinssenkungen hat als die Bank of England oder die Europäische Zentralbank, könnten US-Staatsanleihen weiterhin zur Portfoliodiversifizierung beitragen.

