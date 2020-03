Die kurze Einschätzung der LageDer DAX hat auf Unterseite noch einmal nachgelegt und sich dabei trotzdem nicht zu seinen Absichten geäussert. Nach wie vor wäre der impulsive Rutsch der letzten Tage ausreichend tief für einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 aus dem Tageschart mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie und der Marke 8350. Die noch laufende überschiessende orangene B/X der blauen 2 steht ihrerseits in ihrem bis 14696 reichenden Zielbereich. Die orangene B/X befindet sich entweder noch am Ende der überschiessenden grünen B/X (bisher 10213; lila A=10115 in der Weihnachtindikation 2018, lila B=13827, lila C bisher 10213) oder bereits am Anfang der grünen C/Y. Dabei hätte die grüne B/X mit dem Bruch der braunen 0-b-Linie alle Zielvorgaben erfüllt.