Warum Sie genau jetzt Aktien von Palladium One kaufen sollten, erfahren Sie im persönlichen Interview mit Derrick Weyrauch (CEO der Gesellschaft)

Vor nicht allzu langer Zeit empfahlen wir unseren Lesern die Aktie der Palladium One Mining Inc.. Die aufkommende Unruhe an den Märkten verhinderte jedoch eine positive Entwicklung und führte vor allem in der letzten Woche zu einem drastischen Wertverlust, auch wenn die gehandelten Volumina immer sehr klein waren. Dieses eklatante Missverhältnis aus Kurs und fortschreitender Unternehmensentwicklung haben wir nochmals zum Anlass genommen, uns direkt mit Derrick Weyrauch, CEO von Palladium One, in Verbindung zu setzen und in einem Interview zu klären, warum es Sinn macht, zu diesen extrem günstigen Kursen zuzuschlagen.

Das Interview wurde aus dem Original ins Deutsche übersetzt:

„Herr Weyrauch, wir freuen uns sehr, dass Sie sich als CEO von Palladium One Mining Inc. (WKN: A2PJND) für unsere interessierten Leser die Zeit für dieses Interview genommen haben.

Aktienexplorer: Bitte stellen Sie unseren Lesern Ihr Unternehmen in wenigen Worten vor.

Derrick Weyrauch (CEO):

Palladium One Mining Inc. ist ein fortgeschrittenes Explorationsunternehmen mit einem aufregenden Explorationswachstumsszenario in Finnland. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Exploration und Entwicklung von PGE (Palladium, Platin und Gold) und Nickel-Kupfer. Unser Ziel ist es, Metalle zu liefern, die zur Reinigung der Luft und zur Reduzierung der globalen Kohlenstoffemissionen verwendet werden.

Unser Flaggschiff ist das Palladium-dominante PGE-Nickel-Kupfer-Projekt Läntinen Koillismaa (LK) in Nord-Zentralfinnland. Wir besitzen auch die Explorationsstufe Sulfid-Nickel, Tyko-Nickel-Kupfer, PGE-Liegenschaft in der Nähe von Marathon, Ontario, Kanada.

In der ersten Zone von LK, Kaukua genannt, liegt ein technischer Bericht NI 43-101 aus dem Jahr 2019 vor, in dem eine Schätzung der Mineralressourcen im Tagebau mit folgenden Einschränkungen aufgeführt ist:

• 635.000 Palladiumäquivalente gaben Unzen an (1,80 g / t Pd_Eq, 11 Millionen Tonnen)

• 526.000 Palladiumäquivalent abgeleitete Unzen (1,50 g / t Pd_Eq, 11 Millionen Tonnen)

Wir freuen uns über die Unterstützung unseres größten Aktionärs, Eric Sprott, der ungefähr 20% des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis besitzt.

Wir haben kürzlich 3,8 Millionen US-Dollar eingesammelt, gerade ein großes Geophysikprogramm abgeschlossen und mit den Bohrungen in Finnland begonnen.

Aktienexplorer: Was ist das Besondere an Ihrem Projekt in Finnland? Warum spielt der Standort eine so wichtige Rolle?

Derrick Weyrauch (CEO):

Das LK-Projekt ist etwas Besonderes, da es sich um ein großes Gebiet handelt, bei dem ein erheblicher Spielraum für die Erhöhung der Ressourcen besteht, indem einfach ein systematischer, konventioneller Explorationsansatz entlang eines Horizonts mit bewährter Mineralisierung verwendet wird. Darüber hinaus ist LK ein Tagebauprojekt, bei dem wir uns keine Sorgen über die hohen Kosten für Tiefbohrungen oder Untertagebau machen müssen.

Es gibt nur sehr wenige Palladium-dominante Anlagealternativen, und bei LK haben wir ein Verhältnis von Palladium zu Platin von 3 zu 1, was es in einem Umfeld mit einem starken Angebotsdefizit von acht Jahren für Palladium sehr überzeugend macht. Mit Palladium, das vor der letzten Handelswoche bei mehr als 2.500 USD pro Unze gehandelt wurde, glauben wir, dass die Kombination unserer vorhandenen Ressourcen und unseres Wachstumspotenzials ein sehr überzeugendes Wertversprechen darstellt.

Die Arbeit in Finnland und die Mitgliedschaft in der EU haben gegenüber praktisch allen anderen Gerichtsbarkeiten große Vorteile. Aus diesem Grund hat das Fraser Institute Finnland gerade als zweitgrößte Bergbaugesellschaft weltweit eingestuft. Finnland ist ein politisch sicherer Ort für den Betrieb - wir müssen uns keine Sorgen machen, dass das Projekt weggenommen wird, Arbeitsunruhen oder Stromausfälle auftreten. Die Rechtsstaatlichkeit funktioniert effektiv und verfügt über einen äußerst robusten Rechtsrahmen für den Bergbau sowie über sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte. Finnland hat eine starke Bergbaukultur mit vielen großen im Inland tätigen Unternehmen (z. B. Glencore, Agnico, Anglo, First Quantum) und verfügt sogar über Nickel- und Kupferschmelzkapazitäten.

Um das Ganze abzurunden, wurde Finnland erst in den 1990er Jahren für private Bergbauinvestitionen geöffnet. Daher ist es relativ wenig erforscht, und aus diesem Grund haben wir die Möglichkeit, die wir bei LK haben.

Aktienexplorer: Wie unterscheiden Sie sich von anderen Palladium-Unternehmen?

Derrick Weyrauch (CEO):

Was uns unterscheidet, ist, dass Palladium One Mining über hochwertige Palladium-Ressourcen im Tagebau in einer großen Gerichtsbarkeit verfügt und investierbar ist. Basierend auf unseren Rohstoffpreisannahmen haben wir eine offene Tagebau-Lagerstätte, mit den weltweit höchsten Erzgraden.

Darüber hinaus haben wir eine Wachstumsstory bzgl. unserer Ressourcen. Wir sind nicht ausgebohrt, sondern fangen gerade erst an. Wir sind auf einem guten Weg, um Unzen hinzuzufügen. Wir planen, den Shareholder Value durch wachsende Ressourcen zu steigern, anstatt uns sofort auf kapitalintensive Entwicklungsszenarien für erheblich ausgebohrte Einlagen konzentrieren zu müssen.

Da die beiden führenden Palladium-Minengesellschaften kürzlich von großen südafrikanischen Minengesellschaften gekauft wurden, gibt es für Anleger, die ein Engagement in Palladium wünschen, nicht viele Optionen. Neunzig Prozent des Palladiumangebots entstehen als Nebenprodukt anderer Bergbauaktivitäten, was es schwierig macht, ein direktes Engagement von Leveraged-Investoren zu erreichen.

Aktienexplorer: Wie kommt es, dass Palladium in den letzten Jahren extrem gestiegen ist? Wird es in der Lage sein, diese Niveaus aufrechtzuerhalten?

Derrick Weyrauch (CEO):

Der Preis ging durch die Decke, weil die Nachfrage das Angebot weit übersteigt.

Palladium wird hauptsächlich zur Reinigung der Abgasemissionen von benzinbetriebenen PKW´s verwendet und machte 2019 140% der Minenversorgung aus. Auf der Nachfrageseite haben strengere Umweltstandards in Europa, China und Indien zu einer stärkeren Belastung von Autokatalysatoren geführt. Darüber hinaus wechseln die Verbraucher von dieselbetriebenen zu gasbetriebenen Fahrzeugen, was die Nachfrage erhöht hat.

Auf der Angebotsseite fallen 90% des Palladiumangebots als Nebenprodukt anderer Bergbauaktivitäten an. Dies bedeutet, dass die Erzeuger nicht in der Lage sind, das Angebot zu erhöhen, um die neue Nachfrage zu befriedigen, da Produktionssteigerungen ihre Haupttätigkeit beeinträchtigen würden und dies zahlreiche negative Auswirkungen haben könnte. Darüber hinaus verschlechtert sich die Situation nur noch, da mehr als 40% des Palladiumminenangebots aus Südafrika stammen und die Produktion abnimmt.

Aktienexplorer: In welcher Entwicklungsphase befindet sich Ihr Unternehmen derzeit? Was sind die nächsten Schritte?

Derrick Weyrauch (CEO):

Nachdem wir bereits eine NI 43-101-Ressource von 1,2 Millionen Unzen Palladiumäquivalent definiert haben, befinden wir uns derzeit in der Phase des Ressourcenwachstums. Im Januar 2020 haben wir in LK ein umfangreiches Geophysikprogramm gestartet, bei dem wir 12 km Streichlänge (von der 38 km langen Streichlänge) über eine 75-km-induzierte Polarisationsuntersuchung zurückgelegt haben.

Ziel der Geophysik ist es, höher leitende Zonen zu identifizieren, in denen Mineralisierungen mit größerer Wahrscheinlichkeit in Ressourcenqualität vorhanden sind. Bisher haben wir zwei derart große Anomalien in Kaukua South und Murtolampi festgestellt.

Wir haben jetzt mit dem Bohren in LK begonnen und planen, bis zum Auftauen im Frühling zu bohren.

Wir erwarten die ersten Bohrergebnisse im April 2020 und planen, die Ergebnisse der Geophysik zu veröffentlichen, sobald sie vorliegen.

Aktienexplorer: Warum sollte ein Investor gerade jetzt daran interessiert sein, Aktien Ihres Unternehmens zu kaufen?

Derrick Weyrauch (CEO):

Für Anleger, die ein Engagement in Palladium und kurzfristige Explorationsergebnisse anstreben, sind wir angesichts unserer überzeugenden Bewertung ein natürlicher Kauf, insbesondere jetzt aufgrund des Marktabschwungs bedingt durch die Convid19-Pandemie. In den letzten zwei Wochen ist unser Aktienkurs von 22 Cent pro Aktie auf ein Tief von weniger als 8 Cent pro Aktie gefallen.

Aktienexplorer: Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in 2 Jahren?

Derrick Weyrauch (CEO):

In zwei Jahren ist es unser Ziel, über eine Ressource von 3 Millionen Unzen Palladiumäquivalent zu verfügen und einen Überblick darüber zu erhalten, wie wir zu 5 Millionen Unzen Ressourcen kommen können.

Aktienexplorer Fazit:

Derrick Weyrauch konnte uns in diesem Interview eindrucksvoll schildern, warum es aktuell keinen Sinn macht noch länger zu warten, um sich bei Palladium One zu engagieren. Auf Grund der Marktturbulenzen ist es den Anlegern aktuell möglich, zu extrem günstigen Einstiegskursen zu kaufen. Diese Gelegenheit sollte man sich als interessierter Anleger auf keinen Fall entgehen lassen. Das aktuelle Bohrprogramm wird in den nächsten Wochen für einen steten positiven Newsflow sorgen. Davon geht auch der Milliardär Erik Sprott aus, sonst hätte er sich nicht erst Ende 2019 mit fast 20% an der Gesellschaft beteiligt.

*Aktie im Fokus: Palladium One Mining Inc.*

Kurse DE: 0,04 EUR / TSXV: 0,06 CAD

ISIN CA69644D1087

WKN A2PJND

Symbole DE: 7N11 / TSXV: PDM

