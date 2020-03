Einzigartige Kombination aus Social Media Imperium und eigenen Marken wird schon dieses Jahr für eine Umsatz- und Gewinnexplosion sorgen!!!

Während mittlerweile die ganze Welt mit dem Corona-Virus kämpft, die Börsen global einbrechen und man kein Hellseher sein muss, dass wir es schon in Kürze mit einer wahren Flut an Gewinnwarnungen an den Märkten zu tun bekommen, sollte der versierte Anleger sich auf die Aktien konzentrieren, die trotz widrigstem konjunkturellen Umfeld auch im Jahr 2020 ihre Umsätze und Gewinne steigern werden. Dass diese Suche kein einfaches Unterfangen ist, sollte mittlerweile jedem Anleger klar sein, denn die Konjunkturampeln stehen aktuell auf dunkelrot!

Umso mehr freut es uns, für Sie einen Wert ausgegraben zu haben, der dieses Jahr aller Voraussicht nach sogar mit explodierendem Umsatz und Gewinnwachstum aufwarten wird und deren Aktie Sie aktuell zu absoluten Tiefstkursen einsammeln können!

Als erstes integriertes Social Media Unternehmen unter der Führung des „Löwen“ Georg Kofler kombiniert die THE SOCIAL CHAIN AG die Bereiche Social Media und Social Commerce und verbindet diese über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist dabei ein Pionier für den Aufbau, die Entwicklung und im Anschluss daran die Skalierung von Social Media Brands. Mit Hauptsitz in Berlin und weiteren Standorten in Manchester, London, New York und München ist sie global bestens aufgestellt.

Quelle: IR Präsentation, The Social Chain AG

20 eigene Channels, 80 Millionen Follower und 1,8 Mrd. (!!!) Seitenaufrufe pro Monat

Während Google und Facebook mit ihren Plattformen durch zielgruppengerichtetes Marketing Quartal für Quartal Milliardengewinne einfahren, zeigen diese Plattformen jedoch eine Schwäche, denn sie bewerben keine eigenen Produkte. Genau hier setzt die Einzigartigkeit des Geschäftsmodells von Social Chain an. Einerseits verfügt das Unternehmen mit 20 eigenen Channels, 80 Millionen Followern und sagenhaften 1,8 Mrd. (!!!) Seitenaufrufen pro Monat über ein regelrechtes Social Media Imperium mit einer extrem hohen Reichweite. Dieses wird bereits einem mehr als erlesenen Kundenkreis angeboten, zu dem u.a. McDonalds, Adidas und Sony gehören. Mit diesen Kunden erzielt das Unternehmen bereits jetzt mehr als 40 Mio. Euro Umsatz!

Quelle: IR Präsentation, The Social Chain AG

Richtig interessant wird es jedoch, wenn man nun die mittlerweile 15 eigenen Marken berücksichtigt, welche die Social Chain besitzt und mittels ihrer revolutionären LINKS-Plattform über ihr eigenes Netzwerk vertreibt. Diese Marken generieren bereits jetzt mehr als 90 Mio. Euro Umsatz mit einer phantastischen Bruttomarge von 55%!!!

Quelle: IR Präsentation, The Social Chain AG

Als Paradebeispiel für das perfekte Zusammenspiel von Social Media und Social Commerce lässt sich Europas größte Beauty Messe GLOW anführen: GLOW vereint mittlerweile mehr als 100 Top Brands, verzeichnet jährlich mehr als 30.000 Messebesucher und hat in den ersten 3 Monaten nach Einführung einer Kollektion von eigenen Produkten bereits mehr als 75.000 Stück verkauft! Das nennt man Skalierung im Zeitalter von Social Media und Digitalisierung!

Quelle: IR Präsentation, The Social Chain AG

Buy & Build Strategie ebnet Weg für weiteren Wachstumsschub

Doch das Unternehmen gibt sich mit dem bereits Erreichten nicht zufrieden. Denn im Rahmen ihrer Buy & Build Strategie wurde jüngst eine ganze Reihe von Übernahmen getätigt. Dazu zählen u.a. Solidmind (Nahrungsergänzungsmittel), Koro (Super-Food), Urbanara (Online-Möbel) sowie die Marketing-Agentur CONTEAM:BELOW. Neben organischem Wachstum schätzt auf Basis dieser getätigten Übernahmen das renommierte Research-Haus Hauck & Aufhäuser im Jahr 2021 Umsätze von mehr als 300 Mio. Euro sowie ein EBIT von 32 Mio. Euro!

Demgegenüber steht aktuell eine Marktkapitalisierung von gerade einmal 82 Mio. Euro. Kein Wunder, dass Hauck & Aufhäuser ein Kursziel von 50 Euro nennt, was bei aktuellen Kursen ein Kurspotenzial von mehr als 500% darstellt!

Warum uns die Aktie von The Social Chain (WKN: A1YC99) so gut gefällt, wird aus den Investment-Highlights mehr als ersichtlich:

Einzigartiges Geschäftsmodell kombiniert Social Media mit Social Commerce

Revolutionäre LINKS-Plattform: das Beste aus allen Welten

Große Reichweite der Social Media Kanäle: 20 eigene Channels, 80 Millionen Follower und 1,8 Mrd. Seitenaufrufe pro Monat

Hohes Wachstumspotenzial sowohl organisch durch zunehmende Produktverkäufe der eigenen Marken als auch anorganisch im Rahmen der Buy & Build Strategie

Gesammelte Daten entlang der Plattformen stellen einen großen Schatz dar hinsichtlich möglicher Monetarisierung

Expansion im Multimilliarden-Markt für Social Media & Commerce, v.a. in den USA

Erfahrenes Management-Team mit exzellenten Kontakten

Chairman Georg Kofler ist zugleich Großaktionär der Gesellschaft

Niedrige Anzahl an ausstehenden Aktien

Fazit:

In der Krise wird die Saat für zukünftige Kursgewinne gelegt. Wenn Sie dies beherzigen, kommen Sie an der Aktie von Social Chain nicht vorbei, denn hier winken nicht nur im Jahr 2020 sondern auch in den Folgejahren hohe Wachstumsraten in Umsatz und Gewinn kombiniert mit einer extrem günstigen Bewertung. Solche eklatanten Fehlbewertungen des Kapitalmarktes lassen sich nur in Krisen entdecken, wie sie derzeit vorherrscht. Wir können Ihnen deshalb nur raten, diese einmalige Chance zu nutzen, es dem Chairman und Großaktionär Georg Kofler gleich zu tun und sich rechtzeitig zu positionieren!

