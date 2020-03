Für nicht wenige Marktakteure ist es die seit langer Zeit längst überfällige Korrektur bei Palladium. Das Edelmetall haussierte in den vergangenen Monaten, eilte hierbei von einem Rekordhoch zum nächsten und stellte damit gleichzeitig die anderen Edelmetalle in den Schatten. Mittlerweile steht jedoch auch Palladium unter dem Einfluss der Schwerkraft. Und wie es bei Palladium so üblich ist, verläuft auch diese Bewegung exzessiv.

Ende Februar bildete das Edelmetall mit 2.878 US-Dollar ein letztes Rekordhoch aus, ehe Gewinnmitnahmen und im weiteren Verlauf ein Abverkauf sondergleichen das Kommando übernahmen. Der aus unserer Sicht wichtige und vermeintlich belastbare Unterstützungsbereich um 2.250 US-Dollar wurde pulverisiert. Die psychologisch relevanten 2.000 US-Dollar wurden ebenfalls zügig einkassiert. Das gleiche Schicksal ereilte dem Bereich um 1.820 US-Dollar inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie.

Schnellen Schrittes erreichte Palladium nun die nächste wichtige Unterstützungszone. Zwischen 1.600 US-Dollar und 1.300 US-Dollar befindet sich eine breit angelegtes Cluster. Insofern gilt: Unter die 1.300 US-Dollar darf es nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu überdacht werden.

Ob des dynamischen Preisverfalls ist die Korrekturbewegung bereits deutlich überverkauft. Ausgehend von der Zone 1.600 / 1.300 US-Dollar könnten sich Gegenbewegung entwickeln. Das erste wichtige Bewegungsziel wäre hier der Bereich um 1.820 US-Dollar. Die Lage dürfte bis auf weiteres unübersichtlich und der Handel volatil bleiben.