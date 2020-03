Die Aktien der Gold-Silberproduzenten mussten zuletzt ordentlich Federn lassen. Zum einen wurden sie aufgrund der zurückliegenden Rally mit starken Gewinnmitnahmen konfrontiert. Zum anderen setzte insbesondere der (temporär) starke Verfall des Silberpreises den Aktien zu. Pan American Silver konnte sich den Entwicklungen nicht entziehen und gab zuletzt deutlich nach.

Lesen hierzu auch unseren aktuellen Kommentar vom 22.03. „Silber – Preis bald einstellig?“

Lesen hierzu auch unseren aktuellen Kommentar vom 22.03. „GOLD - Wann haussiert Gold (wieder)?“

In Zeiten (stark) rückläufiger Edelmetallnotierungen richtet sich das Hauptaugenmerk der Investoren verstärkt auf die Produktionskosten der Unternehmen respektive Produzenten. Für 2019 wies Pan American Silver AISC in Höhe von 10,46 US-Dollar je Unze Silber bzw. AISC in Höhe von 948 US-Dollar je Unze Gold aus. Während der Goldpreis noch recht weit vom Niveau der AISC entfernt ist, wird die Luft in Bezug auf Silber angesichts aktueller Silberpreise von 12+ US-Dollar schon etwas dünner.

Für seine vier peruanischen Minen gab das Unternehmen infolge des von der peruanischen Regierung erlassenen Ausnahmezustands zudem die vorrübergehende Einstellung der Produktion bekannt. Das Unternehmen wird in dieser Zeit Wartungsarbeiten durchführen. Wie lange diese Phase des Produktionsausfalls allerdings anhalten wird, ist mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Virus-Pandemie nicht abzusehen. Was wiederum weitere Unsicherheiten birgt.

Der Aktienkurs des Unternehmens reagierte bereits deutlich auf die aktuellen Entwicklungen und kam von seinem aktuellen 52-Wochen-Hoch bei 26,2 US-Dollar bereits deutlich zurück. Der zu verzeichnende Rückgang ist beachtlich. Die Aktie ging am Freitag (20.03.) mit 11,77 US-Dollar aus dem Handel.

Aus charttechnischer Sicht sind drei Marken unserer Einschätzung nach in der aktuellen Situation von elementarer Bedeutung. Das 52-Wochen-Tief bei 10,27 US-Dollar sollte unter allen Umständen verteidigt werden. Der Bereich um 13,7 US-Dollar sollte hingegen schleunigst zurückerobert werden. Noch besser wäre ein rasches Comeback oberhalb von 15,5 US-Dollar.