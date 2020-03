Der Herdentrieb lässt sich nicht aufhalten

Die Aktienmärkte sind weiterhin auf Erholungskurs. Und von diesem lassen sie sich aktuell auch nicht abbringen. Da kann kommen, was wolle. Wenn der Herdentrieb einmal im Gange ist, ist er nicht zu stoppen. Das war in der crashartigen Abwärtsbewegung so und das ist auch in der aktuellen Gegenbewegung erkennbar.

Negativ-Rekord am US-Arbeitsmarkt

Die Marktteilnehmer haben gestern mit Spannung auf die Erstanträge auf Arbeitslosengeld in den USA gewartet. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einer Million Anträgen gerechnet. Der bisherige Höchststand wurde 1982 mit 695.000 registriert. Es gab aber auch Schätzungen, die von 4 Millionen Anträgen ausgingen. Und genauso schlimm ist es tatsächlich gekommen: In der vergangenen Woche stellten knapp 3,3 Millionen Amerikaner einen Erstantrag auf Unterstützung, wie das Arbeitsministerium heute mitteilte. Die Coronavirus-Krise sorgt damit für den nächsten Rekord, indem sie voll auf den US-Jobmarkt durchschlägt.